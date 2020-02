ストレスを減らして燃え尽き症候群を防ぐために心理学者が示す5つのヒント

精いっぱい努力したのに十分な結果を得られずに徒労感を覚えたり、大きな目標を達成したあとに虚脱感に襲われたりすることで、過剰なストレスが持続する状態になり、日常生活を送る意欲を失ってしまう病気が「 燃え尽き症候群 」で、世界保健機関(WHO)の 疾病及び関連保健問題の国際統計分類 (ICD)にも登録されています。そんな燃え尽き症候群のリスクを減らすためにはどうすればいいのかを、 ランカスター大学 のビジネス心理学者であるサラ・トットル氏が解説しています。 Reduce stress at work and prevent burnout – a psychologist explains how https://theconversation.com/reduce-stress-at-work-and-prevent-burnout-a-psychologist-explains-how-129841 近年、出社しているにもかかわらず、心身状態の悪化によって生産性が上がらない「 プレゼンティズム 」がビジネスの世界でも問題視されつつあり、2004年の 研究 ではプレゼンティズムによって個人の生産性が3分の1以上削減すると報告されています。そして、燃え尽き症候群は特にプレゼンティズムにつながりやすい病気であるといわれています。 燃え尽き症候群になる可能性を減らすためには、以下の5つのヒントを意識することが重要だとトットル氏は述べています。 ◆1:やりたいことの優先順位を決める 「転職や昇進、または仕事以外のことを含めて、自分が1年を通じて何を成し遂げたいのかをなるべく正確に書き出してください」とトットル氏。必要なものを定めることで、それに向けて自分が何を変えればいいのかがわかりやすくなります。 ◆2:月ごと目標を設定する やりたいことを設定したら、自分に合った仕事のペースを見つけるために、月ごとの目標を設定します。小さな目標を少しずつ達成することでドーパミンが増加し、達成感やモチベーションが高まると、トットル氏は主張しています。

・関連記事

すぐに実践できる「簡単に不安を和らげる方法」を専門家が解説 - GIGAZINE



なぜ少年よりも少女の方がうつ病になりやすいのか? - GIGAZINE



中年でみじめさがピークに達する「幸福のUカーブ」とは? - GIGAZINE



関係を長続きさせるために最重要なのは「肯定すること」でなく「否定しないこと」 - GIGAZINE



都会暮らしはうつ病や不安障害のリスクを高める一方でメンタルヘルスにメリットも与える - GIGAZINE



先行きが不透明な世界で生き抜くために役立つ5つのヒントとは? - GIGAZINE





2020年02月10日 23時00分00秒 in メモ, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.