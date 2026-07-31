2026年07月31日 11時49分 ネットサービス

Redditが2026年第2四半期の業績を発表、堅調な業績も今後のAIの影響を危惧する声も



ソーシャル掲示板のRedditが、2026年第2四半期(4～6月)の業績を発表しました。同期におけるRedditの売上高は前年同期比で61％増を記録していますが、投資家からは「検索エンジンからのトラフィックが不安定になっている」という不安の声が上がっています。



Reddit Reports Second Quarter 2026 Results

(PDFファイル)https://s203.q4cdn.com/380862485/files/doc_financials/2026/q2/Q2-26-Earnings-Press-Release.pdf





Reddit reports a solid quarter but shows signs of AI's impact | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/07/30/reddit-reports-a-solid-quarter-but-shows-signs-of-ais-impact/



現地時間の2026年7月30日、Redditは2026年第2四半期の業績を発表しました。同期における売上高は前年同期比で61％増の8億500万ドル(約1300億円)、純利益は前年同期比で183％増の2億5300万ドル(約410億円)です。好調な業績にもかかわらず、Redditの株価は時間外取引で10％以上下落しました。





Redditの株価が下落した理由は、Redditのスティーブ・ハフマンCEOが投資家向けの書簡の中で、「当四半期の検索リファラル数は不安定で、四半期後半にはトラフィックの変動がさらに激しくなったものの、全体像は変わっていません」と語ったためだとテクノロジーメディアのTechCrunchは指摘。



ハフマンCEOの発言から、投資家はRedditのトラフィックが今後減少するのではないかと懸念しているわけです。





Redditは2024年にAIトレーニングを目的として、コンテンツをGoogleに提供する契約を締結しました。しかし、Googleが「AIによる概要」などのAI機能を導入したことで、Redditのユーザーシェアが奪われつつあると、TechCrunchは指摘しています。なお、RedditはGoogleとの提携を更新するかどうかは未定と表明しています。



GoogleがRedditの投稿内容をAPIでリアルタイム取得してAIのトレーニングに活用へ、Redditは新規株式公開目前 - GIGAZINE





もうひとつの問題は、Redditのユーザー層についてです。Redditのグローバルユーザー数は増加しているものの、アメリカでの1日当たりのユニークユーザー数は、2026年第1四半期は5350万人だったのに対して、2026年第2四半期には5320万人に微減しています。



決算説明会の中で、アナリストからはAIがユーザー層に与える影響について厳しい質問が投げかけられており、あるアナリストは「この点をくどくどと強調したくはないのですが、投資家の間で、特にアメリカにおいてユーザー層に関する問題を抱えているという認識が広がっています。そのためRedditの株価は急落しています。率直に言って、これはユーザー層の問題です。人々は日々の状況を見て、検索がAIに移行するにつれて、トラフィックの減少は企業に対するプレッシャーとなるでしょう。なぜならリファラル数は得られなくなるし、ログアウトしたユーザーをログイン状態に誘導するのは難しくなるだろうからです。来年、GoogleやOpenAIにデータをライセンス供与しない世界は想像できますか？」と語ったそうです。



これに対して、ハフマンCEOは「Redditはコミュニティと会話の場です。コミュニティは普遍的なものであり、アメリカには誰もが楽しめるコンテンツがあると考えています。あとはそれを明らかにしていくだけです。そして、私たちはその目標に向けて着実に前進しています」と語りました。また、ハフマンCEOはGoogleとの契約について「Googleとの関係は正式なデータライセンス契約を結ぶ前から始まっています。結果は二者択一ではないと思います。我々はRedditにとっての価値を最大限に高めるよう努めます」とあいまいなコメントを残しました。

