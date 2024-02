2024年02月26日 20時00分 ネットサービス

GoogleがRedditの投稿内容をAPIでリアルタイム取得してAIのトレーニングに活用へ、Redditは新規株式公開目前



GoogleとRedditが、パートナーシップの拡大を発表しました。これにより、GoogleはRedditのData APIへのアクセス権限を得て、投稿内容をリアルタイムに利用することが可能になった一方、RedditはGoogleの「Vertex AI」を用いて検索機能などの強化が行えるようになります。



GoogleとRedditの声明によると、このパートナーシップ拡大により、GoogleはRedditのData APIにアクセスできるようになります。Data APIを介して、Redditからリアルタイムで構造化されたコンテンツを取得することができ、AIのトレーニングなどに活用できるとのこと。また、Googleのサービス全体で、Redditの情報により簡単にアクセス可能になるそうです。



これは約1週間前に明らかになった、AIトレーニングにコンテンツ利用を許可するライセンス契約がGoogleとのものであったことを示しています。契約は年間6000万ドル(約90億円)規模だとのこと。



Googleは2023年から、検索でプロフィールページとディスカッションフォーラムの構造化データのサポートを開始していて、Google検索で表示される情報の正確性と完全性を最大に高めることができるようになっています。



一方、RedditはAI開発・運用が行えるGoogleの機械学習プラットフォーム「Vertex AI」を使用できるようになります。これにより、検索機能やその他の機能が強化される予定だとのこと。



なお、Redditは新規株式公開(IPO)を目前に控えていて、評価額は100億ドル(約1兆5000億円)にもなるとうわさされています。Redditの年間売上高は2023年が8億400万ドル(約121億円)で、前年比20%増となっています。



