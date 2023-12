X(旧Twitter)の2023年度広告収益は25億ドルで前年から15億ドルもの減収となる見通し

イーロン・マスク氏が所有するX(旧Twitter)の2023年における広告収益が25億ドル(約3600億円)となり、前年比で約15億ドル(約2100億円)の落ち込みを迎えそうだと報じられています。 Elon Musk’s X 2023 Ad Revenue Projected to Slump to About $2.5 Billion - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-12-12/musk-s-x-2023-ad-sales-projected-to-slump-to-about-2-5-billion

・関連記事

広告販売に苦しむX(旧Twitter)がAmazonとの提携を模索 - GIGAZINE



大手広告主のボイコットに悩むX(旧Twitter)が中小企業に頼る方針を加速、サードパーティに広告販売の一部をアウトソーシングも - GIGAZINE



X(旧Twitter)は広告主の相次ぐ撤退で年末までに110億円超を失う可能性 - GIGAZINE



「X(旧Twitter)はハマスによる反イスラエルのプロパガンダ投稿で利益を得ている」として議員グループがイーロン・マスクらに書簡を送付 - GIGAZINE



右翼メディアやインフルエンサーが続々とイーロン・マスク救済を表明、X(旧Twitter)に寄付や広告を出稿し「言論の自由を守る」 - GIGAZINE

2023年12月14日 10時53分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.