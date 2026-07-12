2026年07月12日 08時00分 セキュリティ

「GTA6」のVIP早期アクセスを提供するとうたう詐欺サイトが既に出現している



予約注文が始まり、2026年11月19日の発売に向けて期待が高まっているゲーム「グランド・セフト・オートVI(GTA6)」に関連し、早期プレイが可能だとする詐欺サイトが多数出現していることが分かりました。



『GTA 6』の早期アクセスは単なる詐欺に過ぎない |Malwarebytes

https://www.malwarebytes.com/ja/blog/threat-intel/2026/06/gta-6-early-access-is-nothing-but-a-scam



Grand Theft Auto 6 'VIP early access' scam sites are already popping up, Malwarebytes warns | PC Gamer

https://www.pcgamer.com/games/grand-theft-auto/grand-theft-auto-6-vip-early-access-scam-sites-are-already-popping-up-malwarebytes-warns/



GTA VI hype is spiralling so hard that fake beta sites are already emptying gamers' bank accounts worldwide | TechRadar

https://www.techradar.com/pro/security/gta-vi-fans-beware-experts-warn-a-new-wave-of-scam-websites-is-offering-early-access-but-just-stealing-your-bank-details-instead



サイバーセキュリティ企業のMalwarebytesによると、「誰よりも先に『GTA6』を手に入れよう」「VIP早期アクセス権を購入しよう」といった宣伝文句で消費者をだまそうとする詐欺サイトが存在するとのこと。これらのサイトは高級感と限定感を演出するようにデザインされていて、公式のロゴや画像などを使って人々をおびき寄せているようです。





また、MrBeastやレゴといった有名人・有名商品と組み合わせてゲームを販売しているように見せかける事例も確認されました。





Malwarebytesは「どんな詐欺が成功したのかを知るたびに驚きます。必ず少なくとも1人は引っかかります。年齢が若すぎるか、あるいは未熟で十分な知識がなく、誰よりも早くそのゲームを手に入れたいと思っている人です。『GTA 6』を待ち望んでいる人は非常に多いですが、これだけは覚えておいてください。そして冷静さを失わないでください。現時点で『Grand Theft Auto 6』の早期アクセスは存在しません」と指摘しました。



Malwarebytesが確認した例では、早期アクセス権の購入に250ドル(約4万円)の料金が設定されていたとのこと。なお、正規販売価格は「スタンダード・エディション」が9800円、「アルティメット・エディション」が1万2280円です。



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詐欺サイトは仮想通貨で支払うよう要求し、支払い後は取引IDを入力してダウンロードを「解除」するよう指示します。詐欺サイトにはQRコードや支払い確認メッセージ、そして大きな「DOWNLOAD」ボタンが表示されますが、ボタンを押しても何も手に入りません。場合によっては初期ビルド版と称するマルウェア入りのソフトウェアをダウンロードするように誘導されることもあります。





また、仮想通貨はクレジットカードのようにどこかの会社が取引を保証してくれるわけではないため、いったん支払ってしまったら取り戻すことはほぼ不可能です。



Malwarebytesは「『誰よりも先に』『限定』『あと1分で公開』といったフレーズに含まれる希少性と緊急性は、人の慎重さを鈍らせます。GTA6は前作から13年越しに発売され、度重なる発売延期や長年にわたる臆測も相まって、何百万人ものファンがあらゆるニュースやリーク情報、プレビュー、あるいは早期アクセスの機会を熱心に待ち望んでいます。詐欺師たちは、その高揚感を巧みに利用しているだけなのです」と述べました。

