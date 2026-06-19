2026年06月19日 12時27分 ゲーム

「GTA6」の予約注文が6月25日にスタート、2026年11月19日の発売で確定か



登場が心待ちにされすぎて本社付近でタバコの吸い殻を集めて動きを予測する人まで現れるゲーム「グランド・セフト・オートVI(GTA6)」の予約注文が正式に始まります。幾度かの延期を経てついに動きが見られたため、業界の期待は最高潮に達しています。





Pre-orders for Grand Theft Auto VI will officially begin on June 25 on digital storefronts and at other select retailers.



Check out the official cover art, also available as downloadable artwork at https://t.co/XPwC8URCQ4 pic.twitter.com/pRVXk4eyDQ — Rockstar Games (@RockstarGames) June 18, 2026



グランド・セフト・オートVI | ゲームタイトル | PlayStation (日本)

https://www.playstation.com/ja-jp/games/grand-theft-auto-vi/



Buy Grand Theft Auto VI | Xbox

https://www.xbox.com/en-US/games/store/grand-theft-auto-vi/9nl3wwnzlzzn



Here's How I Know We Are Entering Rockstar's End Game For Launching GTA 6

https://kotaku.com/heres-how-i-know-we-are-entering-rockstars-end-game-for-launching-gta-6-2000708079



GTA6開発元のRockstar GamesはXで「GTA6の予約注文は、6月25日にデジタルストアおよびその他の選定小売店で正式に開始されます」と告知しました。



さらに、XやInstagramなどさまざまなSNSアカウントのアカウントのロゴをそれまでの黄色からGTA6テーマカラーのピンク色に変更しました。





GTA6は2022年2月に発表された作品で、当初は2025年後半に発売される予定でした。ところが2025年5月、発売を2026年5月26日に延期することが発表され、2025年11月にはさらに2026年11月19日に再延期されました。



グランド・セフト・オートVI(GTA6)の発売日が2026年11月19日に延期 - GIGAZINE





前作の発売(2013年)から既に13年が経過しているということで、「いつになったら発売されるのか」というゲーマーたちの不安がそこかしこで見られましたが、今回はようやく発売日が確定するようです。



ゲーム専門メディアのKotakuは「歴史的に見ると、Rockstar GamesがSNSアカウントのアイコンを変更してゲームのマーケティング段階に入ると新たな延期を発表することはありません。例えば『レッド・デッド・リデンプション2』も発売日の延期がありましたが、ロゴを変えた後に発売日の変更はありませんでした」と伝えています。





さらにKotakuは「Rockstar Gamesがついにマーケティング段階に入った」と述べ「Rockstar Gamesがカバーアートを公開し、人々からお金を受け取り、ソーシャルメディアのアイコンやバナーを交換し始めた時点で、よほどの壊滅的な事態でも起こらない限り、関係者全員がゲームが予定通りに発売されると確信しているということです。つまり、今から11月までの間に世界が終わらない限り、 GTA6は予定通り発売されるでしょう」と付け加えました。



GTA6はPlayStation 5とXbox Series X|S向けに、2026年11月19日に発売される予定です。

