グランド・セフト・オートVI(GTA6)の発売日が2026年11月19日に延期



Rockstar Gamesが開発するグランド・セフト・オートシリーズ最新作となる「グランド・セフト・オートVI(GTA6)」の発売日が2026年11月19日に延期されました。



GTA6は2022年2月に開発が発表され、当初は2025年後半に発売される予定でした。しかし、2025年5月に発売日が2026年5月26日に延期されています。



GTA6のトレーラーは公開からわずか24時間で4億7500万回以上再生されるほど人気で、ゲーム業界では過去10年間で最大のタイトルになると見込まれているため、複数のゲームパブリッシャーがGTA6の発売日にバッティングすることに戦々恐々としていることが報じられていました。



記事作成時点では、日本語版のGTA6の公式サイトでは発売日がまだ「2026年5月26日」のままです。





2025年11月6日、GTA6の開発元であるRockstar Gamesは同作の発売日を2026年11月19日に延期すると発表しました。Rockstar Gamesはファンに向けて「大変長い間お待たせしてしまい申し訳ございませんが、この数カ月間の発売延期により、皆様の期待に応えられる完成度の高いゲームを完成させることができると考えております。皆様のご理解とご支援に改めて感謝申し上げます。少々お待たせすることとなりますが、プレイヤーの皆様にレオナイダ州の広大な世界と現代のバイスシティへの回帰を体験していただけることを大変楽しみにしております」と発表しています。

