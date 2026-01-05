2026年01月05日 11時20分 セキュリティ

「スター・ウォーズ」のPS4向けパッケージ版ゲームがPS5脱獄の鍵になると話題に、価格が一夜で20倍に高騰



PlayStation 5(PS5)の起動時に使われる暗号鍵「BootROMキー」が流出したと2026年1月1日に報じられました。そして、このBootROMキーを使ったPS5の脱獄(ジェイルブレイク)を可能にするために、PS4で発売されたスター・ウォーズのゲーム「Star Wars：Racer Revenge」のパッケージ版が必須という情報が出回り、中古市場で価格が急騰しています。



PS5は電源を入れると、SoCに組み込まれたBootROMキーを使ってブートローダーの有効性を確認します。また、BootROMキーはAPUに焼き付けられているため、ファームウェア更新では修正が不可能といわれています。



PS5には他にもさまざまなセキュリティ対策が講じられているため、流出したBootROMキーだけでただちにPS5の脱獄が可能になるわけではありませんが、PS5のブートシステムの解析が一歩進む可能性はあります。



ゲーム機の解析を行っているエンジニアのJose Coixao氏は「ヒューズやメモリなどハードウェアがそろわないと完全な脱獄は不可能だ」と指摘しています。



news sites are overhyping the release/leak/whatever of the rom keyseeds, saying it could be used to fully unlock the ps5. i've already stated on twitter and i'll state it again. rom and seeds alone are NOT enough to pwn a ps5, you either need fuses and nandgroups to complement it — Jose Coixao (@notnotzecoxao) January 1, 2026



しかし、「PS5のBootROMキーが流出した」というニュースはセンセーショナルに報じられました。そして、脱獄ツールの開発にも携わるセキュリティ研究者のGezine氏が、PS4版「Star Wars：Racer Revenge」(コード：CUSA-03474)は、PS5本体に任意のコードを実行できる脆弱(ぜいじゃく)性があると指摘。このゲームとBootROMキーを用いることで、ファームウェアのバージョン12を脱獄可能になると述べました。



mast1core based on disc game CUSA03474

This was the 12.00 dup exploit that was teased.



Will release code after polishing more.



Happy new year scene pic.twitter.com/mskPXHQQ0b — Gezine (@gezine_dev) January 1, 2026



「Star Wars：Racer Revenge」は2002年にPS2で発売されたゲームで、PS4への移植版は限定版が約1000本、通常盤が約8500本と、合計で9500本しか全世界に流通していないため、非常に希少なタイトルとなっています。そのため、「Star Wars：Racer Revenge」はeBayなどのネットオークションサイトで競り落とすか、中古ショップを回って探すしか入手方法がありません。中古品はおよそ20ドル(約3100円)程度で取引されていましたが、Gezine氏の指摘もあってか、記事作成時点ではすでに400ドル(約6万2000円)近くにまで値上がりしているとのこと。





なお、Gezine氏は「Star Wars：Racer Revenge」を使う脱獄ツールをまだ一般公開しておらず、コードの改良作業を進めていると述べています。ただし、「Star Wars：Racer Revenge」を入手できたとしても、Blu-ray Disc Javaを使って脱獄を可能にするBD-JPエクスプロイトは難しいだろうと述べており、完全な脱獄にはほど遠いそうです。



Yeah most people will not like the idea of requiring specific game



But that is what we have for now



Don't expect BD-JB coming soon

April something is busted



Maybe webkit coming out will make more sense — Gezine (@gezine_dev) January 1, 2026