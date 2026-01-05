セキュリティ

「スター・ウォーズ」のPS4向けパッケージ版ゲームがPS5脱獄の鍵になると話題に、価格が一夜で20倍に高騰


PlayStation 5(PS5)の起動時に使われる暗号鍵「BootROMキー」が流出したと2026年1月1日に報じられました。そして、このBootROMキーを使ったPS5の脱獄(ジェイルブレイク)を可能にするために、PS4で発売されたスター・ウォーズのゲーム「Star Wars：Racer Revenge」のパッケージ版が必須という情報が出回り、中古市場で価格が急騰しています。

PS5は電源を入れると、SoCに組み込まれたBootROMキーを使ってブートローダーの有効性を確認します。また、BootROMキーはAPUに焼き付けられているため、ファームウェア更新では修正が不可能といわれています。

PS5には他にもさまざまなセキュリティ対策が講じられているため、流出したBootROMキーだけでただちにPS5の脱獄が可能になるわけではありませんが、PS5のブートシステムの解析が一歩進む可能性はあります。

ゲーム機の解析を行っているエンジニアのJose Coixao氏は「ヒューズやメモリなどハードウェアがそろわないと完全な脱獄は不可能だ」と指摘しています。


しかし、「PS5のBootROMキーが流出した」というニュースはセンセーショナルに報じられました。そして、脱獄ツールの開発にも携わるセキュリティ研究者のGezine氏が、PS4版「Star Wars：Racer Revenge」(コード：CUSA-03474)は、PS5本体に任意のコードを実行できる脆弱(ぜいじゃく)性があると指摘。このゲームとBootROMキーを用いることで、ファームウェアのバージョン12を脱獄可能になると述べました。


「Star Wars：Racer Revenge」は2002年にPS2で発売されたゲームで、PS4への移植版は限定版が約1000本、通常盤が約8500本と、合計で9500本しか全世界に流通していないため、非常に希少なタイトルとなっています。そのため、「Star Wars：Racer Revenge」はeBayなどのネットオークションサイトで競り落とすか、中古ショップを回って探すしか入手方法がありません。中古品はおよそ20ドル(約3100円)程度で取引されていましたが、Gezine氏の指摘もあってか、記事作成時点ではすでに400ドル(約6万2000円)近くにまで値上がりしているとのこと。


なお、Gezine氏は「Star Wars：Racer Revenge」を使う脱獄ツールをまだ一般公開しておらず、コードの改良作業を進めていると述べています。ただし、「Star Wars：Racer Revenge」を入手できたとしても、Blu-ray Disc Javaを使って脱獄を可能にするBD-JPエクスプロイトは難しいだろうと述べており、完全な脱獄にはほど遠いそうです。

