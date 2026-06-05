2026年06月05日 12時30分 ネットサービス

Cloudflareが週間1億2900万DLの「Vite」開発元を買収、AI時代を見据えた狙いとは



2026年6月4日、Cloudflareはウェブ開発の基盤として利用されているオープンソースツール「Vite」の開発を主導している企業「VoidZero」を買収することを発表しました。



VoidZero is joining Cloudflare

https://blog.cloudflare.com/voidzero-joins-cloudflare/



ウェブアプリを作るとき、コードを書き、ブラウザで画面を確認し、表示が崩れていれば修正し、完成したら公開用のファイルを生成するという作業を何度も繰り返します。特にReactやVue、Svelteなどのフレームワークを使った開発では、開発中の表示確認や本番用ファイルの生成に時間がかかるほど作業のテンポが落ちてしまいます。



「Vite」はこうした待ち時間を減らすために広く使われているオープンソースの開発ツールです。Viteの影響力は非常に大きく、Cloudflareによるとnpm週間ダウンロード数は発表時点で約1億2900万回に達しているとのこと。Vue、SvelteKit、Nuxt、Astro、Solid、Qwik、Angular、React Router、TanStack Startなど多くのフレームワークがViteを土台にしており、Viteは単なる便利ツールではなく、現代のJavaScript開発を支える共通基盤に近い存在になっています。





Viteの開発を主導してきたのがVoidZeroです。VoidZeroはVue.jsとViteの開発者であるエヴァン・ユー氏が設立した企業で、ViteのほかにテストツールのVitest、高速なバンドラーのRolldown、JavaScriptやTypeScriptの解析・変換を担うOxc、統合ツールチェーンのVite+などを手がけています。



今回の買収で、VoidZeroの全チームメンバーがCloudflareへ参加するとのこと。一方でVite、Vitest、Rolldown、Oxc、Vite+は引き続きオープンソースで提供され、特定のクラウド事業者に依存しないベンダー中立のプロジェクトとして運営されると説明されています。Cloudflareの発表でも「Viteで作ったアプリケーションはCloudflare以外の環境でも動作し続ける」点が明記されています。





Vite側への短期的な影響について、CloudflareはViteや関連プロジェクトの開発は継続し、ロードマップはViteチームとコミュニティによって決まると説明しています。CloudflareはViteエコシステム基金に100万ドル(約1億6000万円)を拠出し、CloudflareやVoidZeroに所属しないメンテナーや貢献者も支援対象にするとしています。そうなると気になるのが、Cloudflareが開発元の買収に踏み切った理由です。



Cloudflareが開発元の買収に乗り出すほどViteを重視する理由の1つは開発者の入口を押さえられるためと考えられます。開発者が新しいアプリを作るとき、Viteでプロジェクトを作成し、開発サーバーを起動し、完成したアプリをどこかへデプロイします。Cloudflareにとって重要なのは、開発者が「どこへデプロイするか」を選ぶ段階でCloudflare WorkersなどCloudflareの開発者向けサービスを選択肢に入れやすくなることです。





Cloudflare WorkersはCloudflareのネットワーク上でJavaScriptなどを実行できるサーバーレス実行環境です。手元のPCでは問題なく動いたコードが本番環境では動かないというズレを減らすため、Cloudflareは2024年からViteチームと協力してWorkersの本番ランタイムに近い環境でサーバーコードを実行する「Cloudflare Vite plugin」を開発してきました。



Cloudflare Vite pluginを使用することで、開発者にとってはViteの慣れた操作感を保ちながらCloudflareの機能を扱いやすくなるという利点があります。Cloudflareにとっては、Viteで作り始めたアプリをCloudflare上へ配置してもらう導線が強くなるというわけ。Cloudflareのサービスには無料枠があるものの、超過分は従量課金となり、Viteで作られたアプリの実行先としてCloudflareが選ばれればアプリの成長に合わせてCloudflareの利用料も増える構造になります。



CloudflareがVoidZeroの獲得を決めた背景には、Cloudflare Vite pluginの急成長もあったとみられます。以下のグラフで示されている通り、2026年4月からCloudflare Vite pluginの週間ダウンロード数は爆発的に増加しました。





この爆発的なダウンロード数の伸びについて、Cloudflareは「What happened? AI happened.(何が起きたのか？ AIが起きた)」と表現。AI生成アプリの多くがViteアプリとして始まり、Cloudflareを実行環境として選ぶ例が増えていると説明しています。



CloudflareはViteをCloudflare向けに変えるのではなく、Cloudflare側の開発ツールをViteの開発体験に近づけていく方針を示しており、今後、新しい統合CLI「cf」の体験をViteに近づけ、ViteアプリをCloudflareへ簡単に配置できるようにしたいと述べました。