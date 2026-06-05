2026年06月05日 12時32分 AI

LM Studioに「外出先からスマホで自宅の高性能PCに接続してローカルAIを実行できる機能」が追加される



LM StudioはAIモデルをローカルにダウンロードして実行できるアプリです。新たに、LM Studioのリモート連携機能である「LM Link」を用いて外出先でもiPhone経由でPC上のAIモデルを実行可能になりました。iPhoneではクライアントアプリとして「Locally AI」を使う仕組みです。



LM Link • Use your local models, remotely. | LM Studio

https://lmstudio.ai/link



Run (your largest) local models from your iPhone | LM Studio Blog | LM Studio

https://lmstudio.ai/blog/locally-lm-link



LM StudioはGemmaやQwenといった各種オープンモデルの検索・ダウンロード・実行が可能なアプリで、新型AIモデルへの対応が素早いことやテンプレート機能などが充実していることからローカルAIユーザーにとって定番のアプリとなっています。





LM LinkはLM Studioにリモートアクセスできる機能で、「外出先から自宅やオフィスの高性能PCにアクセスしてローカルAIを実行する」という操作が可能です。LM Linkの通信はVPNサービスのTailscaleを介して実行されており、安全性の高さもアピールされています。





新たに、iPhone向けアプリのLocally AIがLM Linkに対応しました。これにより、外出先でもiPhoneを用いてPC上のLM Studioにアクセスし、高性能なローカルAIを実行できるようになりました。通信内容はエンドツーエンドで暗号化されており、チャット履歴が外部サーバーに送信されることはありません。





なお、Locally AIは2026年4月にLM Studioの開発企業であるElement Labsによって買収されていました。今回のLM Link対応はLM StudioとLocally AIを統合する動きの一部として位置付けられています。



iPhone用ローカルAI実行アプリ「Locally AI」がLM Studioに買収される - GIGAZINE

