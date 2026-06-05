LM Studioに「外出先からスマホで自宅の高性能PCに接続してローカルAIを実行できる機能」が追加される
LM StudioはAIモデルをローカルにダウンロードして実行できるアプリです。新たに、LM Studioのリモート連携機能である「LM Link」を用いて外出先でもiPhone経由でPC上のAIモデルを実行可能になりました。iPhoneではクライアントアプリとして「Locally AI」を使う仕組みです。
LM Link • Use your local models, remotely. | LM Studio
https://lmstudio.ai/link
Run (your largest) local models from your iPhone | LM Studio Blog | LM Studio
https://lmstudio.ai/blog/locally-lm-link
LM StudioはGemmaやQwenといった各種オープンモデルの検索・ダウンロード・実行が可能なアプリで、新型AIモデルへの対応が素早いことやテンプレート機能などが充実していることからローカルAIユーザーにとって定番のアプリとなっています。
LM LinkはLM Studioにリモートアクセスできる機能で、「外出先から自宅やオフィスの高性能PCにアクセスしてローカルAIを実行する」という操作が可能です。LM Linkの通信はVPNサービスのTailscaleを介して実行されており、安全性の高さもアピールされています。
新たに、iPhone向けアプリのLocally AIがLM Linkに対応しました。これにより、外出先でもiPhoneを用いてPC上のLM Studioにアクセスし、高性能なローカルAIを実行できるようになりました。通信内容はエンドツーエンドで暗号化されており、チャット履歴が外部サーバーに送信されることはありません。
なお、Locally AIは2026年4月にLM Studioの開発企業であるElement Labsによって買収されていました。今回のLM Link対応はLM StudioとLocally AIを統合する動きの一部として位置付けられています。
iPhone用ローカルAI実行アプリ「Locally AI」がLM Studioに買収される - GIGAZINE
・関連記事
iPhone 17 Proでパラメーター数80億のAIモデル「1-bit Bonsai 8B」をローカル実行してみたよレビュー、無料アプリのLocally AIで簡単に実行できる - GIGAZINE
GPU非搭載ノートPCでもコマンド不要で各種言語モデルの性能を試せる実行環境「LM Studio」レビュー - GIGAZINE
ChatGPTのスマホアプリにCodexへの指示機能が追加される、PCを開かずともCodexでエージェントコーディングやPC自動操作を実行可能 - GIGAZINE
Claudeで自分のPCを操作できる新機能やスマホからPC上のClaudeに指示できる新機能が登場 - GIGAZINE
スマホ・PC間で安全なネットワークを簡単に構築できる「Tailscale」レビュー - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in AI, スマホ, Posted by log1o_hf
You can read the machine translated English article LM Studio will gain a feature that allow….