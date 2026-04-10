2026年04月10日 10時50分 AI

iPhone用ローカルAI実行アプリ「Locally AI」がLM Studioに買収される



PC向けのローカルAI実行アプリ「LM Studio」を開発するElement Labsが、iPhone向けローカルAI実行アプリの「Locally AI」を買収したことを発表しました。



Locally AI joins LM Studio | LM Studio Blog

https://lmstudio.ai/blog/locally-ai-joins-lm-studio



LM StudioはWindows、macOS、Linuxに対応するAI実行アプリで、インターネット上で公開されているAIモデルを検索してダウンロードしたり、ダウンロードしたAIモデルをローカルで実行したりできます。





そしてLocally AIはiPhone用のAI実行アプリで、LM Studioと同様にAIモデルのダウンロードおよび実行が可能です。





以下の記事ではLocally AIを使って「1-bit Bonsai 8B」を実行する手順を確認できます。



iPhone 17 Proでパラメーター数80億のAIモデル「1-bit Bonsai 8B」をローカル実行してみたよレビュー、無料アプリのLocally AIで簡単に実行できる - GIGAZINE





LM Studioの開発チームは「Locally AIをファミリーに加えることで、どこでもどんなデバイスでもAIを身近で便利なものにするという私たちのミッションを強化していきます」とコメントしています。



また、Locally AIの開発者であるAdrien Grondin氏は「今後もLocally AIの開発を続けます。フルタイムで作業することで、可能な限り最高の体験をお届けします」と述べています。



I’m excited to announce that I’ve joined @lmstudio 👾



The team behind the app is amazing and I couldn’t be more proud.



I’ll still be working on Locally AI, now full-time, to bring the best experience possible. — Adrien Grondin (@adrgrondin) April 9, 2026