2026年04月10日 08時00分 メモ

Xでリンクを含む投稿はエンゲージメント率が下がることが18のメディアアカウントを対象にした調査で明らかに



X(旧Twitter)では以前から、投稿内に外部サイトへのリンクが含まれていると表示数が減ると言われてきましたが、18のメディアのアカウントの投稿を対象にした調査によって、実際に「RT」や「いいね」といった反応をもらうエンゲージメント率の低下が見られることが確認されました。



Do links hurt news publishers on Twitter? Our analysis suggests yes | Nieman Journalism Lab

https://www.niemanlab.org/2026/04/do-links-hurt-news-publishers-on-twitter-our-analysis-suggests-yes/



Xはユーザーをサービス内にとどめておきたいという狙いからか、Xの外へのリンクを含む投稿の表示数が減らされていることが噂されています。オーナーであるイーロン・マスク氏は、このことをはっきりと認めてはいないものの、リンクはメインの投稿に返信すればいいと述べ、「メイン投稿にリンクが含まれることは推奨しない」という姿勢を示唆しています。



イーロン・マスクがXでリンクを含む投稿の優先度を下げていることを示唆 - GIGAZINE





たとえば、5300万フォロワーを抱えるニューヨーク・タイムズの投稿は、記事作成時点で16万回表示されていますが、RTが117、いいねが482で、フォローだけして特に反応しないユーザーがそれなりにいるにしても、あまりにもエンゲージメントが少ない状態です。



On the ground in Iran, a downed U.S. Air Force colonel’s mission boiled down to two words: evasion and survival.https://t.co/mxXNp2Pd29 — The New York Times (@nytimes) April 6, 2026



こうした状況について、Xの製品担当責任者であるニキータ・ビア氏は、世界で投稿スタイルが変化しているのにニューヨーク・タイムズが「リンクに説明を1行つけるだけ」のように工夫を凝らさないからだという見解を示しています。



For what it’s worth:



NYT has not experimented with their captions on posts in 20 years since the launch of Twitter.



While the entire world has evolved their posting style to convert people to their newsletters (e.g., threads, etc), NYT still has their social media manager… — Nikita Bier (@nikitabier) April 6, 2026



本当にリンクの有無が問題なのか、それともビア氏の指摘するように工夫でなんとかなるものなのか、ジャーナリズム研究を行っているハーバード大学ニーマン財団の研究機関「ニーマン・ラボ」は、18のメディアを対象に投稿の分析を行い、投稿内にリンクがあるかないかが表示数やクリック数などのエンゲージメントに影響するかどうかを調査しました。





対象となったメディアは、ペイウォールありがBloomberg、CNN、Forbes、ニューヨーク・タイムズ、ワシントン・ポスト、ウォール・ストリート・ジャーナルの6媒体。ペイウォールなしがAP通信、BBC、アルジャジーラ、BreitbartNews、CBS、DailyWire、FOX、NBCロイターの9媒体。ほか、自らニュースを発信する媒体ではないものの速報ニュースをXに投稿しているとしてLeadingReport、unusual whales、Globe Eye Newsの3媒体が選ばれました。



その結果、すべての投稿がリンク付きだったBBCは1510万フォロワーを抱えながらもエンゲージメント数の中央値は71、6170万フォロワーで投稿の90％がリンク付きだったCNNはエンゲージメント数中央値が706だったのに対し、350万フォロワーでリンク付き投稿は全体の11％だったunusual whalesのエンゲージメント数中央値は1767、Globe Eye Newsに至っては88万6000フォロワーながらすべての投稿がリンクなしでエンゲージメント数は8418となりました。



Globe Eye Newsによる、ホルムズ海峡をめぐりアメリカがイランに即時解放を求めたという速報ニュースは、29万2000回表示で、767RT、7104いいねを獲得しています。



BREAKING:



US demands Iran to reopen the Strait of Hormuz immediately. pic.twitter.com/pVTbzyHcQy — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) April 8, 2026



ニーマン・ラボは、「投稿内のリンクがエンゲージメントを損なう原因であることを明確に示している」と結論付けています。



なお、こうした状況について統計学者のネイト・シルバー氏は、Xで表示されやすい投稿の内容が右傾化するとともに質も低下していて「見世物小屋と化した」と述べています。



Social media is turning into a freak show - by Nate Silver

https://www.natesilver.net/p/social-media-has-become-a-freak-show

