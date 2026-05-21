2026年05月21日 12時02分 AI

GrokがOpenClawをサポート



「OpenClaw」はPCにAIを常駐させて各種タスクを自動実行させられるシステムで、内部で動作するAIはクラウドAIやローカルAIから選択することができます。新たに、GrokがOpenClawを正式サポートしたことが発表されました。



Use Grok in OpenClaw | xAI

https://x.ai/news/grok-openclaw



OpenClawはPC上に自分専用のAIアシスタントを常駐させ、パソコン操作やスマートフォン連携によるさまざまな作業を自動化できるツールです。AIへの指示はDiscordやLINEなどの慣れ親しんだアプリから実行可能で、数多くのタスクに対応できることから大きな注目を集めています。



Windows・macOS・Linux・Android・iOSと連係しさまざまな操作ができセルフホスト可能なパーソナルAIアシスタント「OpenClaw」 - GIGAZINE





OpenClawはその手軽さから大ヒットし、「Claw」の名を冠する競合製品が次々と登場しました。



OpenClawの大ヒットを受けてAIエージェントの上をいく「Claw」が続々登場、ただし、OpenAI共同設立者はOpenClawのセキュリティには懸念を表明 - GIGAZINE





その元祖OpenClawをGrokがサポートすることになりました。SuperGrokまたはX Premiumのサブスクリプションに登録している場合、OpenClaw内でGrokモデルを利用できるようになります。



Grokを展開するSpaceXAIは「OpenClawは、オープンソースかつローカルファーストのエージェント兼パーソナルアシスタントです。Mac Mini、ノートPC、サーバー、VPS、さらにはRaspberry Piなど、あらゆるハードウェア上で動作し、セッションをまたいで永続的なメモリを保持します。OpenClawは、WhatsApp、Telegram、Slack、Discord、Signal、iMessageなど、多数のメッセージングプラットフォームに接続できるため、普段利用しているチャット環境からエージェントとやり取りできます」と、その利便性を

アピールしました。



OpenClawは「OpenClawがXに接続されました。これであなた自身のハードウェアにClawが手に入ります。Grok、SuperGrok、または X PremiumのサブスクリプションをOpenClawエージェントに持ち込んでください。これであなたの個人エージェントさえも赤い薬で目覚め、超本物になりました。Grok されてみませんか」と投稿しています。



OpenClaw just plugged into X, and now your own hardware gets the claws. 🦞



Bring your Grok, SuperGrok or X Premium subscription to your OpenClaw agent.



Now even your personal agent is red-pilled and based.



Get Grokked:https://t.co/pIj2vp1IpM https://t.co/IbX2b8bY9l — OpenClaw🦞 (@openclaw) May 19, 2026