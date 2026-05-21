2026年05月21日 12時13分 AI

Google検索のAIモードの回答に広告が含まれることが正式発表される、AI説明文つきの製品広告を検索結果に含めることも計画



Google検索のAIモードに表示される広告の詳細情報が2026年5月20日に発表されました。今後はAIモードの回答の中に「AIで生成された説明文を含む広告」が含まれるようになります。



New ad formats built with Gemini coming to Google Search

https://blog.google/products/ads-commerce/google-marketing-live-search-ads/



AIモードは「Conversational Discovery ads(会話型探索広告)」と「Highlighted Answers(注目の回答)」の2種類の広告がテストされています。会話型探索広告の例は以下の通り。まず、ユーザーがAIモードで「家をスパとか雨の日の森みたいな香りで満たしたい」と入力すると、AIがディフューザーを提案してくれます。





下方向にスクロールすると「スマートホーム対応の香水ディフューザー」を提案するテキストと画像が表示されました。この部分が広告で、テキストは状況に合わせてAIで自動生成されたものです。広告部分の左上には「Sponsored」と記されています。





注目の回答の例はこんな感じ。まずユーザーが「イタリア語を話せるようになりたい」と入力すると語学学習アプリの一覧が生成されます。





一覧の中には広告が混ざる仕組みです。





さらに、2026年1月に発表されたパーソナライズ広告「Direct Offers」のアップデートも発表されました。アップデートにより、広告主は限定割引を含んだ広告をAIモードの回答内に表示できるようになります。





限定割引広告をタップすると、Google検索から離れることなく購入画面に移行します。





さらに、今後数カ月以内に通常の検索内に表示される広告にもAI生成されたテキストが付与されるようになります。





広告内にGeminiへの質問機能を付与できる「Business Agent for Leads」というシステムも開発中。





広告主はBusiness Agent for Leadsを導入することで、ユーザーの疑問をAIで解決できるようになります。





また、Geminiとの会話からフォーム入力へとスムーズに誘導することもできます。

