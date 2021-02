2021年02月17日 09時56分 ソフトウェア

人気パスワード管理アプリ「LastPass」の無料版にスマホかPCのいずれかからしか使えないような制限が追加



PCやスマートフォンからパスワードが管理できる「LastPass」の魅力のひとつは、無料でも強力なパスワード管理機能が使用できるという点。しかし、LastPassは無料版に対して新たな制限を追加し、2021年3月16日からは無料版で利用できるデバイスタイプを1つに限定すると発表しています。



Changes to LastPass Free - The LastPass Blog

https://blog.lastpass.com/2021/02/changes-to-lastpass-free/





LastPass free restricts users to one device type in March - 9to5Google

https://9to5google.com/2021/02/16/lastpass-free-device-type-restriction-march-2021/



LastPassは無料版のユーザーでもデバイスタイプを超えてサービスにアクセスすることができました。PCの場合はブラウザ経由で、モバイルの場合はアプリケーション経由でLastPassにアクセスすることができたのですが、2021年3月16日以降は無料版ユーザーは1つのタイプのデバイスからしかLastPassにアクセスできなくなります。





アクティブデバイスタイプとして「コンピューター」を選んだ場合、あらゆるPCからLastPassが使用できますが、月額3ドル(約320円)のLastPass Premiumにアップデートしない限り、スマートフォンやタブレットといったモバイルデバイスからのアクセスは不可能となります。



アクティブデバイスタイプとして「モバイルデバイス」を選んだ場合、スマートフォンやタブレット、スマートウォッチなどあらゆるモバイル端末からLastPassを使用することができますが、有料版のLastPass Premiumにアップデートしない限り、PCからのアクセスは不可能です。





無料版ユーザーは2021年3月16日以降にLastPassにアクセスすると、アクティブデバイスを設定する画面が表示されるようになります。



加えて、LastPassの無料版では2021年5月17日以降に一部のサポートオプションも制限されます。メールでのサポートは有料会員限定のサービスとなり、無料版のユーザーは24時間年中無休で利用できるセルフヘルプリソースの強力なライブラリを備えたサポートセンターにのみアクセス可能となります。