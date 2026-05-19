2026年05月19日 11時44分 ソフトウェア

Anthropicが公式SDK＆MCPサーバーツール開発企業のStainlessを買収



Claudeを開発するAI企業のAnthropicが、公式SDK(ソフトウェア開発キット)やMCPサーバーツールを開発するStainlessを買収したと発表しました。買収額などの条件は明らかにされていません。



Anthropic acquires Stainless \ Anthropic

https://www.anthropic.com/news/anthropic-acquires-stainless



Stainless - Blog - Stainless is joining Anthropic

https://www.stainless.com/blog/stainless-is-joining-anthropic/



Anthropic has acquired the dev tools startup used by OpenAI, Google, and Cloudflare | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/05/18/anthropic-has-acquired-the-dev-tools-startup-used-by-openai-google-and-cloudflare/



Stainlessは2022年に設立された企業で、Anthropic APIの初期の頃から、すべての公式SDKの開発と保守を支えてきました。Stainlessは、API仕様をTypeScript、Python、Go、Java、Kotlinなど、様々な言語に対応したSDKに変換します。それぞれのSDKは高速で信頼性が高く、各言語でネイティブに使えるように設計されています。





また、StainlessのソフトウェアはOpenAIやGoogleなど競合するAI企業でも利用されており、外部ソフトウェアに接続してユーザーに代わってタスクを実行できるAIエージェントを開発している企業に重宝されています。



今回の買収により、StainlessはSDKジェネレーターを含むホスト型のStainless製品を段階的に廃止すると述べています。また、新規登録やプロジェクト、SDKは利用できなくなるとのこと。つまり、今後はAnthropicのみがStainlessのSDKツールを利用可能となり、競合他社は利用できなくなるということになります。





ただし、「Stainlessの顧客はこれまでSDKジェネレーターで生成されたSDKを引き続き所有し、自由に修正・拡張できる権利を完全に保持する」とStainlessは述べています。



具体的な買収額は明らかにされていませんが、海外メディアのThe Informationは3億ドル(約475億円)以上だと報じています。



Anthropic is acquiring @stainlessapi, an SDK and MCP server platform that has powered every Anthropic SDK since the earliest days of our API.



Read more: https://t.co/ZQbsZKnicv — Anthropic (@AnthropicAI) May 18, 2026



Anthropicのプラットフォームエンジニアリング責任者であるケイトリン・レッセ氏は「Stainlessは当初から、開発者がClaude APIをどのように体験するかを形作ってきました。彼らと協力できたことは素晴らしい経験でした。エージェントの有用性は接続できるものによって決まります。Claudeがデータやツールに接続する能力を向上させるために、StainlessチームをAnthropicに迎え入れることを楽しみにしています」と述べています。



Stainlessの創業者兼CEOであるアレックス・ラットレイ氏は「SDKは、それがラップするAPIと同じくらい丁寧に扱われるべきだと考え、Stainlessを立ち上げました。Anthropicは、私たちと共にこの考えにいち早く賛同してくれたチームの一つです。ここ数年、開発者たちがClaude上でどのようなものを構築してきたかを注視してきたため、両チームを統合することは容易な決断でした。チームは、最も重要なプラットフォーム上で、私たちが愛する仕事を続けることができるのです」とコメントしました。

