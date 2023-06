2023年06月16日 12時16分 ネットサービス

Googleがドメイン登録サービス「Google Domains」をSquarespaceに売却してユーザー丸ごと移管予定、既にドメインを購入しているユーザーはどうなるのか?



ウェブサイトの構築およびホスティングのためのサービスを提供するSquarespaceが、Googleのドメイン登録サービスである「Google Domains」の資産を買収すると発表しました。この契約によりGoogle Domainsは約1000万件のドメインを手放してサービス終了となります。





We’re excited to expand our global domains business through a definitive asset purchase agreement with Google to acquire the assets behind the Google Domains business. Read more here: https://t.co/xfTxOPWLxs pic.twitter.com/rCXOX2OMge — Squarespace (@squarespace)



Squarespace Enters Definitive Agreement to Acquire Google Domains Assets

https://www.prnewswire.com/news-releases/squarespace-enters-definitive-agreement-to-acquire-google-domains-assets-301852507.html



Squarespace buys Google Domains for $180 million - Domain Name Wire | Domain Name News

https://domainnamewire.com/2023/06/15/squarespace-buys-google-domains-for-180-million/



Alphabet Selling Google Domains Assets to Squarespace for About $180 Million - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-06-15/alphabet-selling-google-domains-assets-to-squarespace



Google Domains shutting down, assets sold to Squarespace

https://9to5google.com/2023/06/15/google-domains-squarespace/



Google Domains set to shut down as assets get sold to Squarespace

https://www.xda-developers.com/squarespace-buys-google-domains/



現地時間の2023年6月15日、SquarespaceがGoogle Domainsからすべてのドメイン登録と関連顧客アカウントを買収すると発表しました。これにより、Google Domainsでホストされている約1000万のドメインがSquarespaceに移行されることとなります。





契約条件に基づき、Squarespaceは取引完了後、少なくとも12カ月間にわたり既存のGoogle Domainsの顧客の更新価格を維持し、Google Domainsの顧客がSquarespaceでウェブサイトを構築し、Squarespaceのその他の製品を採用できるように促進するためのインセンティブを提供していく予定です。また、移行期間中、SquarespaceはGoogle Domains製品を提供するGoogleのインフラを活用し、ドメインのシームレスな移行を実現するとのこと。



Squarespaceの創業者であるアンソニー・カサレナCEOは、今回の契約について「ドメインはウェブインフラストラクチャーの重要な部分であり、あらゆるビジネスのオンラインプレゼンスに不可欠な部分です。当社はこれまで何百万ものユーザーに当社のドメイン製品を使用してサービスを提供してきたため、これらの新規顧客にサービスを提供できることを楽しみにしています。また、シームレスな移行を保証できるよう尽力しています」と言及。



Googleのマーチャントショッピング担当ヴァイスプレジデントであるマット・マドリガル氏は、「Google Domainsチームの協力のもと、今後数カ月にわたり顧客のスムーズな移行をサポートすることが我々の最優先事項です。SquarespaceはGoogle Domainsから移行することになる顧客がドメインを構築するために必要なその他のツールを提供するとともに、ドメインの販売と管理統合されたエクスペリエンスを提供します」と述べました。



GoogleはGoogle DomainsのヘルプページでSquarespaceによる資産買収について説明しています。



About the Squarespace purchase of Google Domains registrations - Google Domains ヘルプ

https://support.google.com/domains/answer/13689670





GoogleはGoogle Domainsの既存の顧客に向けて「Google Domainsアカウントに直ちに影響はありません。現時点では何もする必要はありません。規制当局の承認が得られ、取引が完了すると、皆様はSquarespaceの顧客となり、ドメインはSquarespaceによって所有され、移行期間後はSquarespaceに管理されます。該当する場合、移行時に関連するGoogle Workspaceサービスは、限られた例外を除き、Squarespaceによって自動的に管理されます。さらにアクションが必要な場合は、Squarespaceから直接ご連絡させていただきます」と説明しています。



買収完了後、Google Domainsから直接ドメインを購入した顧客と、Google Workspaceの登録フローでドメインを購入した顧客の両方がSquarespaceの顧客となります。Google Domainsを通じてGoogle Workspaceサービス(G Suiteを含む)を購入している場合は、すべてSquarespaceにより管理されることとなるため、Workspace関連のサブスクリプションはSquarespaceアカウントから管理可能です。当然利用料の請求もSquarespaceアカウント経由となります。



記事作成時点で顧客が行うべきアクションはなく、取引が承認され次第、詳細が顧客に通達されることとなる模様。また、Google DomainsのドメインがSquarespaceに管理されるようになる前に、ドメインを別のレジストラに移すことも可能です。





Bloombergは、SquarespaceによるGoogle Domainsの事業買収額を約1億8000万ドル(約250億円)と報じています。なお、SquarespaceによるGoogle Domainsの事業買収は契約は2023年第3四半期(7~9月)に完了する予定です。