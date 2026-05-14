2026年05月14日 13時05分 スマホ

トランプ・モバイルが「T1 Phone」の出荷をいよいよ開始すると表明



ドナルド・トランプ大統領の親族が運営する通信サービス会社「Trump Mobile(トランプ・モバイル)」が、遅れに遅れていた独自端末「T1 Phone」の出荷をいよいよ開始することを大手紙・USA Todayに対して明らかにしました。



Trump Mobile says T1 phones will ship this week

https://www.usatoday.com/story/tech/2026/05/12/trump-mobile-t1-phone-shipping/90046321007/



Trump Mobile starts shipping US-assembled T1 phones after months-long delay | Reuters

https://www.reuters.com/business/media-telecom/trump-mobile-starts-shipping-us-assembled-t1-phones-after-months-long-delay-2026-05-13/



The Trump T1 Phone may actually start shipping this week - PhoneArena

https://www.phonearena.com/news/The-Trump-T1-Phone-may-actually-start-shipping-this-week_id180335



トランプ・モバイルは2025年5月に設立された、自社では通信回線を持たないMVNO事業者で、独自端末として金色の外装と星条旗のデザインが特徴的な「T1 Phone」の展開を発表していました。



トランプ大統領の一族企業が金ピカのアメリカ産スマホを5Gで使い放題な「Trump Mobile」を発表 - GIGAZINE





当初、T1 Phoneは「2025年9月に出荷予定」とされていましたが、結局2025年内に出荷されることはありませんでした。2025年の年末に経済誌・Fortuneから問い合わせを受けたカスタマーサービスは「2026年1月中旬から下旬には出荷されると聞いている」と回答しています。



トランプ大統領一族の企業が発表した金ピカスマホ「T1」の出荷が大幅に遅延している - GIGAZINE





しかし、この予定も結局は間に合わず、2026年2月になって端末が再設計されたことが明らかになりました。



トランプ・モバイルが金ピカ端末「T1」を再設計したことが判明 - GIGAZINE





2026年4月に新デザインが発表された際も発売時期は「未定」となっていましたが、このたびトランプ・モバイルのパット・オブライエンCEOはUSA Todayに対して「予約注文分は今週から顧客に出荷される」ことを明らかにしました。



オブライエン氏によると、出荷されるT1 Phoneはアメリカで製造されたもので、パーツも主にアメリカで製造されたものが使われているとのこと。「オールアメリカ製」かどうかは不明です。



遅れを認めた上で、オブライエン氏は「しかし、すばらしい製品をお届けできるようになった今、我々にとっては遅れも価値のあるものだったと考えています」と自信を見せました。

