2026年05月14日 13時00分 AI

AnthropicがClaude Agent SDKクレジットを発表、OpenClawなどのサードパーティー自律型AIエージェントハーネスを再び稼働させることができるように



Anthropicが、Claudeの有料プランに「Agent SDKクレジット」という月次枠を導入し、Claude Agent SDK、claude -p、Claude Code GitHub Actions、Agent SDKで認証するサードパーティーアプリの利用を通常のサブスクリプション枠から切り離すと発表しました。これにより、Pro、Max、Team、Enterpriseの対象ユーザーは、プランに応じて20ドル(約3100円)から200ドル(約3万1000円)相当の専用クレジットを受け取れる一方、通常のClaudeチャットや対話型のClaude Code利用は従来のサブスクリプション上限を使い続ける形になります。



Claude Agent SDKをClaudeプランで使用する | Claudeヘルプセンター

https://support.claude.com/en/articles/15036540-use-the-claude-agent-sdk-with-your-claude-plan



Agent SDKクレジットとは、Claudeをプログラムから呼び出す用途に限定された、月ごとに付与される専用の利用枠です。対象になるのは、自作プロジェクトでのClaude Agent SDK利用、Claude Codeの非対話モードであるclaude -p、Claude Code GitHub Actions、Agent SDK経由でClaudeサブスクリプションに認証するサードパーティーアプリであり、ウェブやデスクトップ、モバイルでのClaude会話や、対話型のClaude Code、Claude Coworkには適用されません。



Starting June 15, paid Claude plans can claim a dedicated monthly credit for programmatic usage.



The credit covers usage of:

- Claude Agent SDK

- claude -p

- Claude Code GitHub Actions

- Third-party apps built on the Agent SDK — ClaudeDevs (@ClaudeDevs) May 13, 2026



Agent SDKクレジットは個人単位で付与され、チーム内で共有したり合算したりすることはできません。未使用分は翌月に繰り越されず、Agent SDKの利用はまず月次クレジットから消費され、使い切った後は追加利用を有効にしている場合のみ標準API料金で課金され、追加利用を有効にしていなければ次回の更新までAgent SDKリクエストは停止します。





テクノロジー系メディアのVentureBeatは、この措置をAnthropicによる方針転換と位置づけています。



Anthropicは2026年4月に、OpenClawのようなサードパーティー製エージェントツールでClaudeサブスクリプションを使うことを制限しましたが、今回の新制度により、OpenClawなどの外部エージェントを再びサブスクリプション経由で使えるようにした形です。





ただし、Anthropicが当初ブロックに踏み切った背景には、定額サブスクリプションの設計とエージェント利用の実態がかみ合っていなかったことがあります。Claude ProやMaxのユーザーが月20ドル(約3100円)から200ドル(約3万1000円)の料金で契約しながら、OpenClawなどの自律型エージェントを通じて、本来なら数百ドルから数千ドル相当になり得るトークンを消費していたため、Anthropicの財務面と推論用コンピューティング基盤にとって持続困難になっていたとVentureBeatは報じています。



技術的には、AnthropicのClaude CodeやClaude Coworkのような自社ツールは、過去に処理したテキストを再利用する「プロンプトキャッシュ」の効率を高めるよう設計されているのに対し、OpenClawのような外部ツールはその仕組みに最適化されていない場合がありました。VentureBeatは、こうした非効率なエージェントが大量のデータを再処理することで、より広いユーザー基盤に対するサービスの安定性を脅かしていたと説明しています。



今回のAgent SDKクレジット制度は、こうした非効率なプログラム利用のコストを、定額サブスクリプション全体ではなく専用クレジットに紐づけるものです。つまり、非効率なエージェントが大量のトークンを消費すれば、その分ユーザーの20ドルから200ドルの専用枠を早く使い切るだけで、Anthropicが定額プランの範囲を超えた負担を吸収し続ける必要はなくなります。





一方で、開発者フォーラムを運営するXDA-Developersはこの変更を「無料クレジットの追加」というよりも、従来の利用価値を下げる措置として批判的にとらえています。



XDA-Developersによると、Agent SDKやclaude -pは以前、サブスクリプションの利用枠から消費されていたため、補助された料金体系のもとで実際の支払い額以上のトークンを使える状態でしたが、新制度では専用クレジットを使い切ると、追加分は標準API料金で課金されることになるとのこと。



Framing this as a free credit instead of a regression for users is wild.



Now I have to make the Claude Code experience on T3 Code significantly worse in order to keep using the 25x subsidization provided on a Claude Code subscription.https://t.co/IFfTT7vdun — Theo - t3.gg (@theo) May 13, 2026



XDA-Developersはまた、Anthropicがコーディングでの利用とAIとの対話としての利用を切り離そうとしてきた流れの中で、以前にはOpenClawのようなサードパーティーツールがサブスクリプションのレート制限を使うことをブロックし、API課金への移行を求めていたと指摘しています。あるユーザーはサードパーティー利用をしていないにもかかわらず、gitのコミットメッセージに「HERMES.md」という文字列が含まれていたことで検出ロジックに引っかかり、200.98ドル(約3万1700円)のAPI利用料を請求された事例もあったとのこと。この請求について、Anthropicは当初返金するつもりはなかったものの、事例が拡散した後に返金したとXDA-Developersは説明しています。



XDA-Developersは今回の専用クレジット制度を、突然高額請求が届く問題を避けながらサードパーティー利用を適切に課金するための新しい方法とも見ていますが、同時に開発者側からは「後退を良いニュースのように見せている」と受け止められていると批判しています。

