2026年02月20日 11時42分 AI

Anthropicがサードパーティーによるサブスクリプション認証の使用を正式に禁止



AI「Claude」を展開するAnthropicによる2026年2月19日のドキュメント更新で、サードパーティー製ツールでOAuthトークンを使用することは利用規約に違反することが明記されました。これらの認証情報を使用して外部ツールにアクセスしていた開発者からはワークフローが中断されたという報告があります。



Legal and compliance - Claude Code Docs

https://code.claude.com/docs/en/legal-and-compliance



Anthropic Bans Claude Subscription OAuth in Third-Party Apps

https://winbuzzer.com/2026/02/19/anthropic-bans-claude-subscription-oauth-in-third-party-apps-xcxwbn/



Anthropicは、Free、Pro、Maxプランで取得できるOAuthトークンはClaude CodeおよびClaude.ai専用だと明記し、Agent SDKを含む他の製品、ツール、またはサービスでこのトークンを使用することは許可されておらず、消費者向け利用規約違反となると説明しました。



これに伴い、Agent SDKを含むClaudeの機能と連携する製品やサービスを開発する開発者は、Claude Consoleまたは対応クラウドプロバイダーを通じてAPIキー認証を使用する必要があります。Anthropicは「第三者がClaude.aiのログインを提供したり、Free、Pro、またはMaxプランの認証情報を利用者に代わってリクエストのルーティングに使用したりすることを認めていません」と明記しています。





テクノロジー系メディアのWinBuzzerは「外部ツールや自動化されたワークフローのサブスクリプションベースの認証に依存していた開発者からは、ワークフローが中断されたという報告があり、事前の通知もありませんでした」と報告。「サードパーティー製アプリにおけるサブスクリプションの使用はグレーゾーンにありましたが、明確化されました」と伝えました。



AnthropicのThariq Shihipar氏は後に「ドキュメント更新は混乱を招きました」と謝罪し、Agent SDKを利用してビジネスを構築する場合はOAuthトークンではなくAPIキーを使用するようアドバイスしました。



We want to encourage local development and experimentation with the Agent SDK and claude -p.



If you’re building a business on top of the Agent SDK, you should use an API key instead. We’ll make sure that’s clearer in our docs. — Thariq (@trq212) February 18, 2026



Anthropicは2026年1月頃からAIモデルへの不正アクセスに対する強制措置を開始していて、サードパーティー製のコーディングワークフローを自動化するツール「ハーネス」が公式クライアントを偽装するのをブロックする技術的安全策を実装していました。

