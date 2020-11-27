AppleがiPadとMacBookの生産拠点を中国からベトナムに移転か
Apple製品の組み立てを請け負うFoxconnが、iPadやMacBookの生産拠点を中国からベトナムに移転するとロイターが報じています。
Exclusive: Foxconn to shift some Apple production to Vietnam to minimise China risk | Reuters
https://www.reuters.com/article/us-foxconn-vietnam-apple-exclusive-idUSKBN2860VN
Apple may move iPad and MacBook manufacturing from China to Vietnam - The Verge
https://www.theverge.com/2020/11/26/21721353/apple-ipad-macbook-foxconn-manufacturing-vietnam-report
Foxconn to Move Some Production of iPads and MacBooks to Vietnam - Bloomberg
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-26/foxconn-to-move-some-production-of-ipads-and-macbooks-to-vietnam
Apple seeks to move some iPad production out of China and into Vietnam - PhoneArena
https://www.phonearena.com/news/apple-wants-some-ipad-macbook-production-moved-to-vietnam_id128620
ドナルド・トランプ大統領はアメリカ企業に対して、製造拠点を中国から国内にシフトすることを推奨し、中国から輸入される製品や部品に対して追加の関税を課すと発表しました。複数のテクノロジー企業がアメリカ政府による追加の関税措置に猛反発していましたが、同時に複数企業が中国国外に製造拠点を移すという事態に。トランプ大統領の圧力を受けて、Appleも「第3世代Mac Proをアメリカ国内で生産する予定」と発表していました。
Appleが「第3世代Mac Proはアメリカ国内で生産する予定」と発表 - GIGAZINE
アメリカと中国の関係悪化により巻き起こる米中貿易戦争の影響を最小限に抑えるため、Apple製品の組み立てを請け負うFoxconnも、製品の組み立てラインの一部を移転することを検討しているとロイターが報じました。なお、Foxconnは生産ラインの移転先候補として、ベトナム、メキシコ、インドなどを検討している模様。
ロイターに情報を提供した匿名の人物は、ベトナム北東部にあるバクザン省の工場で、すでにAppleのiPadおよびMacBookの組み立てラインが構築されており、2021年前半には稼働可能になると述べています。生産量のどの程度がベトナムに移転することとなるのかは不明ですが、情報筋は中国でも引き続き一部の端末が組み立てられることとなると語りました。また、情報筋は「生産拠点の移転はAppleから要求されました。貿易戦争後の生産の多様化が求められています」とも語っています。
なお、すでにAppleはiPhoneの生産拠点の一部を中国からインドに移転しており……
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AirPods Proの生産拠点の一部も中国からベトナムに移転しています。
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