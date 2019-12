2019年12月27日 10時02分 ハードウェア

AirPodsのサプライヤーは製造工場を中国以外に拡張することを計画している

by Jaz King



Appleのワイヤレスイヤホン「AirPods」の製造に携わるサプライヤーは、製造拠点を中国以外の地域で拡張することを計画しているとThe Informationが報じています。



Apple AirPod Suppliers Seek Financing to Expand in Vietnam ? The Information

https://www.theinformation.com/articles/apple-airpod-suppliers-seek-financing-to-expand-in-vietnam





Some AirPods suppliers exploring financing to expand manufacturing into Vietnam

https://www.idownloadblog.com/2019/12/26/airpods-suppliers-vietnam-manufacturing/



The Informationの報道によると、中国に拠点を置くGoertekとLuxshare Precisionというサプライヤー2社が、製造拠点の一部をベトナムに建設するための資金調達を始めているとのこと。GoertekとLuxshare Precisionは、AppleのワイヤレスイヤホンであるAirPodsの製造に使用されるコンポーネントの製造・供給を担当している企業です。



GoertekおよびLuxshare Precisionは、製造拠点を拡張するための資金調達に向け、複数の銀行と協議中であり、その調達資金は推定で数百億円にものぼるとThe Informationは報じています。ただし、あくまでも製造拠点を中国以外の地域に拡張するだけであり、製造拠点を完全に移すというわけではない模様。それでも「生産機能のほとんどをベトナムに移すこともできる」とのこと。





サプライヤーが製造拠点をベトナムにまで拡張しようとしているのは、アメリカと中国の間で起きている貿易戦争の影響であることは明らか。中国に製造拠点を置くGoertekとLuxshare Precisionは、米中間の関係がさらに悪化し、中国からアメリカへパーツを輸出する際にかかる関税が高騰することを見越し、製造拠点をベトナムにも拡張することを計画し始めたというわけ。



なお、AppleがiPhoneなどにかかる関税を回避するためにトランプ大統領と対話するための「プロの交渉人」を雇っているという報道もあるように、Appleやそのサプライヤーにとって製品をアメリカに輸出する際にかかる関税は大きな問題となっています。



The Informationの報道によると、2社はすでにベトナムでのAirPods関連コンポーネントの製造に着手しているとのこと。加えて、中国からベトナムへの部品の輸出は比較的簡単に処理可能で、ベトナムでの人件費は中国の約3分の1にあたるため、The Informationに話を漏らした情報筋は、製造拠点をベトナムへ拡張することについて「自然な代替」と語っています。