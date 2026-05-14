2026年05月14日 13時31分 ソフトウェア

カジュアルに「今」の写真を共有するアプリ「Instants」がInstagramから独立して登場



Instagramは2026年5月13日にリアルタイムの出来事をフィルターなしでシェアする新機能「Instants」を発表しました。Instagramから使用できる機能ですが、専用の独立したアプリとしても提供されます。



Introducing Instants: Share in the Moment on Instagram | About Instagram

https://about.instagram.com/blog/announcements/introducing-instants-for-sharing-in-the-moment



Introducing Instants: A New Way to Share in the Moment

https://about.fb.com/news/2026/05/instants-share-in-the-moment/



友人がInstantsで写真をシェアした場合、Instagramの受信箱の右下に表示されます。





受信箱からInstantsで共有された写真をタップすると、独立したアプリが起動して投稿を見ることができます。Instantsの特徴として、シェアされた写真は一度見ると削除されます。





投稿する場合はInstantsの右上にあるカメラアイコンをタップ。もしくは、Instantsカメラを直接起動する専用アプリからもアクセスできます。





写真を撮影して選択したら、親しい友達や相互フォローしているユーザーなどシェアする相手を選択することで投稿できます。この時、Instagramでは写真のフィルターや明るさなどを簡単に編集できますが、Instantsには編集の機能がなく素早くシェアできます。





Instantsの投稿は繰り返して見ることができない1回きりのもので、24時間後には閲覧できなくなります。スクリーンショットを撮影したり画面録画したりすることもできなくなっているため、シェアした内容を保存されたり後から拡散されたりする心配がなくカジュアルに共有することができます。



MetaはInstantsをリリースした意図について「友人たちと気軽に瞬間を共有できるように新しい機能を導入しました。これは、友人が閲覧した後に消える、日常の何気ない写真を共有する方法です。編集もプレッシャーも不要で、ありのままの日常を写真で共有しましょう」と述べています。



Instantsは2026年5月13日からInstagramの機能として全世界で利用できます。一部の国では、直接Instantsを開いてすぐに撮影・共有できるInstantsアプリが提供されます。

