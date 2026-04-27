2026年04月27日 12時23分 サイエンス

トランプ大統領がアメリカ国立科学財団を監督する審議会メンバー22人を全員解任



基礎科学に関する主要な資金提供機関であるアメリカ国立科学財団(NSF)の諮問・監督を行う国家科学審議会(NSB)のメンバー22人を、トランプ大統領が事前の説明なく解任しました。委員の任期は6年で、全員が一斉に交代することがないように就任時期がずらされていました。解任理由や後任について、ホワイトハウスは回答しなかったとのことです。



Entire NSF science advisory board fired by Trump administration

https://www.nature.com/articles/d41586-026-01361-7





Trump fires NSF's oversight board | Science | AAAS

https://www.science.org/content/article/trump-fires-nsf-s-oversight-board



Trump purges National Science Board: Scientists warn of AI shift - Los Angeles Times

https://www.latimes.com/world-nation/story/2026-04-26/trump-purges-national-science-board-scientists-warn-of-ai-shift



NSFおよびNSBは1950年に設立された組織で、年に5回会合を開き、大統領や議会の指導に役立つ科学と工学の現状に関する報告書を発行してきました。次の会合は2026年5月5日に開催され、「アメリカは中国に科学分野で後れを取っている」という内容の報告が行われる予定でした。





突然の解任劇について、2022年から2024年までNSBの委員長を務めたコンピューター科学者のダン・リード氏は「NSBを解散させるという今回の措置は前例がないものです。我々に必要なのは、活気に満ちた独立したNSBであり、科学・工学分野全体を代表する機関です」と述べました。



NSBは議会法によって設立されているため、正式な解散は議会によってのみ可能ですが、ヴァンダービルト大学の天体物理学者キーバン・スタッサン氏は、NSB委員の解任は科学面での助言を行う組織の解体や骨抜きを目指すトランプ政権のアプローチに沿うもので、いつ起きるかは時間の問題だと思っていたと語っています。



下院科学・宇宙・技術委員会の民主党筆頭理事を務めるゾーイ・ロフグレン下院議員も「今回の動きは、科学とアメリカのイノベーションに害を与え続けている大統領による、最新の愚行です」「就任初日からNSFを攻撃してきた大統領が、財団の指針策定を支援する審議会を破壊しようとするのは、残念ながら驚くことではありません」と強く批判しました。なお、下院科学委員会の委員長で共和党のブライアン・バビン議員は、Natureによるコメント要請に応じなかったとのこと。



トランプ政権下では2025年、ワクチン政策で重要な役割を果たしていた予防接種実施審議会の委員17人が全員解任され、NSFの14の審議会も廃止されています。さらに政府の支出削減とともに「アメリカの自由とイノベーションを促進する」ことを掲げて、ロングCOVIDに関する委員会を含む複数の審議会の廃止命令が出されています。



ロフグレン議員の指摘にあるとおり、トランプ政権は2年連続でNSFの予算を削減しようとしましたが、予算案は議会によって承認を拒否されました。また、職員数も2025年1月以降、30％以上減らされており、2025年12月には本部施設の明け渡しが行われました。さらなる部門の削減も予定されています。



2014年にバラク・オバマ大統領によってNSBメンバーに任命され、2020年の任期満了時はトランプ大統領によって再任されたというワシントン大学の生物学者ロジャー・ビーチー氏は、今回の解任にあたって「この国の科学の将来について、誰が力を貸してくれるのでしょうか？」とコメント。「NSFはホワイトハウスが指揮する機関になるのでしょうか、それとも科学と科学者が指揮し管理する機関になるのでしょうか」と、将来についての懸念を示しました。



なお、解任された委員の1人で核融合業界に関わるエンジニアのマルビ・マトス・ロドリゲス氏は、NSBのメンバーのことを尊敬していると前置きしつつ、「NSFがトランプ政権の標的となったとき、NSBは十分な声を上げなかった」という批判を受けていることに同意を示し、「科学界やNSFメンバー、そしてNSBに声を上げてほしいと思っていた人々の言うことは正しかったと思います。我々はずっと声を上げるべきでした」とNatureにコメントしています。

