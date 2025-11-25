2025年11月25日 11時01分 メモ

トランプ政権がDOGEを解散したと報じられるもDOGE公式が自ら否定



イーロン・マスク氏により主導された、大統領首席補佐官の管轄下にあった政府機関「政府機関政府効率化省(DOGE)」が解散したと報じられています。DOGEは任期を8カ月残した状況で解散することとなったと報じられたのですが、DOGEはこの報道が誤報であるとして、解散を否定しました。



DOGEの解散を最初に報じたのはロイターです。ロイターは「トランプ大統領率いるDOGEは、任期残り8カ月のタイミングで解散しました。政府の規模を縮小するというトランプ大統領の公約の象徴として華々しくデビューしたDOGEの取り組みは終焉を迎えたようです。批評家からはDOGEの取り組みによる目に見える節約効果はほとんどなかったと指摘されています」と報じています。



2025年1月に設立されたDOGEは、トランプ大統領が署名した大統領令によって設立された新組織であるNational Design Studioに関わる組織です。National Design StudioはAirbnbの共同創業者であるジョー・ゲビア氏が率いる組織で、同氏は大統領令によりアメリカ政府のウェブサイトを美しく装飾するよう指示されています。ゲビア氏もマスク氏率いるDOGEのメンバーの一員でした。



DOGEは設立からわずか1カ月で550億ドル(約8兆6000億円)を節約したと主張していました。



DOGEが「こんなに無駄を削減して8兆円超を節約した」と主張して公開した資料には過大評価や単純なミスが多すぎるという指摘 - GIGAZINE





しかし、6000万行ものCOBOLコードを含む社会保障局のシステムをコード生成AIでわずか数カ月の内に移行させようとしていることが問題視されたり、DOGE職員がアメリカの軍事計画を漏えいしてしまったりと、その職務内容には常々外部から批判の声が挙がっていました。



また、DOGEを主導していたイーロン・マスク氏がトランプ政権からの離脱を表明したり、DOGE職員21人が辞表を提出したりと、内部でもゴタゴタが続いていました。



「DOGE」がいかにめちゃくちゃだったのかを200人以上の連邦政府職員が証言 - GIGAZINE





マスク氏がトランプ政権から去った後も、政府関係者が「DOGEは解散した」と公言することはありませんでした。



しかし、2025年11月初頭時点で人事管理局のスコット・クーパー局長がDOGEについて「存在しない」と発言したことがロイターの報道により明らかになっています。ロイターはクーパー局長から、DOGEの多くの機能を人事管理局が引き継いだという証言を得たと報じました。



この報道に対してクーパー氏は、「ロイターによる素晴らしい編集(私のコメントを引用して目を引く見出しを作成しました)です。真実は、DOGEはアメリカ政府の下で中央集権的なリーダーシップは持たないかもしれませんが、DOGEの原則である規制緩和(詐欺、浪費、乱用の排除)や労働力の再構築は生き続けるということです。アメリカ政府は人事管理局および行政管理予算局と共に、これらを制度化するでしょう！」という非常にあいまいな声明をXに投稿しています。



Good editing by @reuters - spliced my full comments across paragraphs 2/3 to create a grabbing headline 🙂 The truth is: DOGE may not have centralized leadership under @USDS. But, the principles of DOGE remain alive and well: de-regulation; eliminating fraud, waste and abuse;… — Scott Kupor (@skupor) November 23, 2025



解散したと名指しされたDOGEは、LinkedIn上で「DOGEを設立する大統領令は依然として有効です。DOGEは現在も連邦技術やソフトウェアの近代化を推進し、政府の効率性と生産性を最大化するため各機関と提携しています。これはロイターによる典型的な誤報です」と投稿し、ロイターの報道は誤報であると指摘。DOGEの長官代行に任命されたエイミー・グリーソン氏もDOGEの投稿を共有することで、DOGEが解散していないことをアピールしています。





DOGEは公式Xアカウントでもロイターの報道はフェイクニュースであると指摘し、解散は誤報であると主張しました。



As usual, this is fake news from @Reuters. President Trump was given a mandate by the American people to modernize the federal government and reduce waste, fraud and abuse. Just last week, DOGE terminated 78 wasteful contracts and saved taxpayers $335M. We’ll be back in a few… https://t.co/S1pSmx26s0 — Department of Government Efficiency (@DOGE) November 24, 2025



なお、ロイターは一部のDOGE職員は既に他の政府機関で働いており、一部の署名な職員は既に政府から離れていると報じています。



Ars TechnicaはDOGEによる人員削減により多くの才能がアメリカ政府から離れたと指摘。ブルッキングス研究所の効果的公共管理センターで所長を務めるエレイン・カマーク氏の「DOGEは政府の脂肪ではなく筋肉をカットした」という証言を引用しています。

