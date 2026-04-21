2026年04月21日 11時33分 ソフトウェア

日本でもGemini in Chromeが利用可能に、「YouTube動画の要約」や「Nano Banana 2で編集」をChromeサイドパネルで実行可能



ChromeのサイドパネルでGemini 3.1を使える「Gemini in Chrome」が2026年4月21日に日本でも利用可能になりました。複数のタブで開いているウェブページをまとめて要約したり、Nano Banana 2を使って画像編集したりできます。



Gemini in Chrome expanding to Asia-Pacific markets

https://blog.google/products-and-platforms/products/chrome/chrome-expands-apac/



ブラウザで Gemini がもっと身近に。Gemini in Chrome を提供開始

https://blog.google/intl/ja-jp/products/android-chrome-play/gemini-in-chrome/



Gemini in Chromeは2025年5月に発表され、アメリカを中心に展開されていました。Googleによると日本を含むアジア地域で2026年4月21日から利用可能になるとのこと。GIGAZINE編集部のChromeではまだGemini in Chromeを使えなかったので、Googleの公式ブログに掲載された動画から各種機能が分かるスクリーンショットを切り出してみました。



Gemini in Chromeが利用可能になるとウィンドウの右上に「Geminiに相談」というボタンが表示され、ボタンをクリックすると画面右側にサイドパネルが開きます。





YouTubeで動画を再生しながら「この動画を要約して」と入力。





動画の内容をテキスト形式で確認できるようになりました。





以下のように複数のタブを開いた状態だと、複数のウェブページを同時に要約することができます。





Geminiに処理してもらうタブを選択。





4個のタブを選択して比較表の生成を指示します。





指示通りの表が生成されました。





画像を入力して編集を指示。





Nano Banana 2が起動して画像を編集してくれました。





Gemini in Chromeは外部からの攻撃をシミュレーションして検証する専門チームによってプロンプトインジェクションなどの攻撃に対する防御能力が強化されています。また、今後も機能強化や対応地域・言語の拡大を進めることが明言されています。



なお、日本のiOS版ChromeではGemini in Chromeは使えないとのことです。

