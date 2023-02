2023年02月13日 10時32分 ソフトウェア

ChatGPTを使ったウェブページ3行要約機能がOperaに追加される



ウェブブラウザ「Opera」に「ChatGPT」を用いたウェブページ要約機能が追加されることが明らかになりました。Operaには、今後もコンテンツ生成AIを手軽に使える機能が組み込まれる予定とのことです。



Opera enters the generative AI space with new features in browsers and content apps - Blog | Opera News

https://blogs.opera.com/news/2023/02/opera-aigc-integration/



Operaの画面左端には履歴やお気に入りなどを表示できるサイドバーが配置されており、TikTokやTelegramといったウェブサービスの機能をサイドバー上で使えることを大きな特徴としています。Opera公式ブログによると、このサイドバーにChatGPTを用いたウェブページ要約機能が追加されるとのこと。





以下のムービーでは、OperaでChatGPTを用いて「記事の要約」という操作を行なっている様子を確認できます。



Webpage content summary using WebGPT in the Opera browser - YouTube





ウェブページを閲覧中に、アドレバー内の「SHOTEN(要約)」をクリック。





すると、画面左端のサイドバーにChatGPTを利用できる画面が表示され、「(閲覧中のウェブページのタイトル)を箇条書き3行で要約して」という文章が自動入力されます。





入力に応じて、ChatGPTがウェブページの要約を返してくれました。





Opera公式ブログによると、今後も画像や文章などを生成する「コンテンツ生成AI」の機能をPC版やスマートフォン版のOperaに搭載する予定とのことです。