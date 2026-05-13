2026年05月13日 12時01分 AI

GoogleがAndroidでAIアシスタントのGeminiの高度な機能が利用できるようになる「Gemini Intelligence」を発表、2026年夏から段階的に展開予定でまずはGalaxy＆Pixelシリーズから



現地時間の2026年5月12日、GoogleがAndroidでGeminiの高度な機能を利用できるようになる「Gemini Intelligence」を発表しました。Gemini Intelligenceは2026年夏に発売されるSamsung Galaxyと、Google Pixelシリーズを皮切りに段階的に展開され、2026年内にはスマートフォンだけでなくスマートウォッチ、自動車、メガネ、ノートパソコンといった対応するAndroidデバイスに順次拡大される予定です。



Gemini Intelligence brings proactive AI to Android

https://blog.google/products-and-platforms/platforms/android/gemini-intelligence/





Gemini Intelligence | The best of Gemini on our most advanced devices

https://www.android.com/gemini-intelligence/



Gemini Intelligenceは面倒な作業を自動化することで、ユーザーが本当に大切なことに集中できるようサポートしてくれます。GoogleはAndroidにおいて、フードデリバリーアプリやライドシェアアプリで多段階からなるタスクを自動化する機能を、SamsungのGalaxy S26やGoogleのPixel 10で先行導入してきました。この機能を調整し、あらゆる操作で利用可能となるようにしたものが、Gemini Intelligenceで利用可能となります。例えば、「Gmailで授業のシラバスを探し、必要な書籍をネットショッピングアプリのカートに入れる」といった多段階にわたるタスクが、Gemini Intelligenceを使えば自動化できるわけです。



アプリの自動化は、画面や画像などのコンテキストを追加するとさらに強力になります。アプリを手動で切り替えたりデータをコピーしたりする代わりに、Geminiは視覚的なコンテキストを瞬時のアクションに変換することも可能。例えば、メモアプリに長い買い物リストがあるとして、リストの上で電源ボタンを長押しするだけで、Geminiにすべての商品をショッピングカートに入れて配達するように指示することもできます。



旅行のパンフレットをカメラで撮影して、Geminiに「Find a tour like this on Expedia but make sure it can accommodate a group of 6.」(Expediaでこのようなツアーを探してみてください。ただし、6人グループに対応できるかどうか必ず確認してください。)と依頼すると、Geminiは視覚情報からツアー内容を推定し、それに沿った内容の旅行をExpediaで検索し、予約画面を表示してくれます。以下の画像をクリックすると、一連の様子をスクリーンキャプチャした動画が再生されます。





さらに、2026年6月下旬からAndroid向けのアシスタントであるGemini in Chromeが進化します。ChromeのGeminiを使えば、ウェブ上のコンテンツを調査・要約・比較することが可能。Chromeの自動ブラウジング機能は、予約や駐車スペースの確保など、日常的な作業を自動で行ってくれます。



日本でもGemini in Chromeが利用可能に、「YouTube動画の要約」や「Nano Banana 2で編集」をChromeサイドパネルで実行可能 - GIGAZINE





Googleの自動入力機能はGemini Intelligenceでより知的で直感的な機能に進化。GeminiのPersonal Intelligenceを利用することで、AndroidでもChromeを含むさまざまなアプリのテキストフィールドで、さらに柔軟な自動入力ができるようになります。





さらに、口頭で話す際に出がちな「えー」「あ～」「～みたいな」といった表現を省略し、洗練された文書に変換する「Rambler」という機能もGemini Intelligenceから利用可能です。Ramblerを使えば自然に話すだけで、重要な部分を抽出し、話した内容をまとめて簡潔な文章を生成してくれます。



また、Ramblerは複数の言語を同時に使うというニーズに合わせて設計されているため、1つのメッセージ内で言語をシームレスに切り替えることが可能。例えば、英語とヒンディー語を組み合わせたり、他の言語を組み合わせたりしても、Ramblerは文脈とニュアンスを理解して、ユーザーのメッセージを「ユーザーらしさ」を保ちながら、より洗練されたものにすることができます。





さらに、Gemini Intelligenceの「Create My Widget」を使えば、自分好みのカスタムウィジェットを作成することも可能。例えば、食事の準備をするのが好きな人なら、Create My Widgetに「毎週、高タンパク質のレシピを3つ提案して」と頼むだけで、ホーム画面に追加したりサイズを変更したりできるカスタムウィジェットを作成することができます。





なお、Gemini IntelligenceはGoogleが2025年5月に発表したデザイン言語のMaterial 3 Expressiveをベースにしており、Googleは「このビジュアルシステムは美しいだけでなく機能的で、意図的なアニメーションによってユーザーの注意散漫を軽減し、目の前のタスクに集中できるようにします」と説明しています。

