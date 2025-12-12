iPhone・iPadで「Chrome in Gemini」が利用可能に、GoogleのGeminiがiOS版Chromeに統合
iPhoneやiPadからGoogleのGeminiを使うためには、iOS向けの「Google Gemini」アプリを利用する必要があります。Googleは新たに、iOS向けのChromeからGeminiに直接アクセスできるようにすることを発表しました。
Use Gemini in Chrome - Computer - Google Chrome ヘルプ
https://support.google.com/chrome/answer/16283624
Google Rolls Out Gemini AI for Chrome on iPhone and iPad - MacRumors
https://www.macrumors.com/2025/12/11/google-rolls-out-gemini-ai-for-chrome-ios/
Googleは、ChromeにGeminiを統合し、新しいページを開かなくてもブラウザから直接Geminiにアクセスできる「Gemini in Chrome」を2025年5月に発表し、2025年9月からアメリカで提供を開始しました。
GoogleがChromeで直接Geminiを使える「Gemini in Chrome」を発表 - GIGAZINE
Googleは2025年9月にiOS版のChromeにGeminiを組み込むことを予告していました。Googleによると、記事作成時点で18歳以上のアメリカ在住ユーザーを対象に、最新バージョンのiOS版ChromeでGeminiへのアクセスが順次提供されるとのこと。
Googleによれば、iOS版のChrome in Geminiが利用可能になると、アドレスバーの左側にあるGoogleレンズのアイコンがGeminiアイコンに変わるとのこと。このアイコンをタップすると、「ページツール」が起動し、Googleレンズと「Ask Gemini」が利用できるとのこと。後者を使うことでフロートウィンドウが開き、開いているウェブページやその他のトピックについてチャット形式でGeminiと対話ができます。
Gemini in Chromeでは、「記事の重要なポイントを要約する」「複数のトピックをさまざまな方法で説明する」「食べたいものに合わせてレシピを提案する」「情報を比較したり好みに基づいておすすめを作成したりする」といった作業が可能になります。
なお、記事作成時点で日本でもiOS版Chrome in Geminiが提供されるか、あるいはその時期については明らかになっていません。
・関連記事
Google ChromeにAIチャットボットを統合した「Gemini in Chrome」が有料ユーザー以外にも開放へ - GIGAZINE
Appleが年間1500億円をGoogleに支払い新生SiriにGeminiのカスタムモデルを採用か - GIGAZINE
AppleはリニューアルされるSiriの基盤としてGoogleのGeminiを利用することを検討中 - GIGAZINE
Gemini 3 Proは文書・空間・画面・動画理解で最先端パフォーマンスを実現 - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in AI, ソフトウェア, スマホ, Posted by log1i_yk
You can read the machine translated English article 'Chrome in Gemini' now available for iPh….