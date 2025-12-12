2025年12月12日 12時55分 AI

iPhone・iPadで「Chrome in Gemini」が利用可能に、GoogleのGeminiがiOS版Chromeに統合



iPhoneやiPadからGoogleのGeminiを使うためには、iOS向けの「Google Gemini」アプリを利用する必要があります。Googleは新たに、iOS向けのChromeからGeminiに直接アクセスできるようにすることを発表しました。



Googleは、ChromeにGeminiを統合し、新しいページを開かなくてもブラウザから直接Geminiにアクセスできる「Gemini in Chrome」を2025年5月に発表し、2025年9月からアメリカで提供を開始しました。



Googleは2025年9月にiOS版のChromeにGeminiを組み込むことを予告していました。Googleによると、記事作成時点で18歳以上のアメリカ在住ユーザーを対象に、最新バージョンのiOS版ChromeでGeminiへのアクセスが順次提供されるとのこと。



Googleによれば、iOS版のChrome in Geminiが利用可能になると、アドレスバーの左側にあるGoogleレンズのアイコンがGeminiアイコンに変わるとのこと。このアイコンをタップすると、「ページツール」が起動し、Googleレンズと「Ask Gemini」が利用できるとのこと。後者を使うことでフロートウィンドウが開き、開いているウェブページやその他のトピックについてチャット形式でGeminiと対話ができます。





Gemini in Chromeでは、「記事の重要なポイントを要約する」「複数のトピックをさまざまな方法で説明する」「食べたいものに合わせてレシピを提案する」「情報を比較したり好みに基づいておすすめを作成したりする」といった作業が可能になります。



なお、記事作成時点で日本でもiOS版Chrome in Geminiが提供されるか、あるいはその時期については明らかになっていません。

