2026年04月15日 14時16分 ソフトウェア

Windows向けのデスクトップ版Googleアプリが世界中で利用可能に



GoogleがWindows向けのGoogleアプリを全世界でリリースしました。いつでもGoogle検索が利用できるようになるというだけでなく、PC内のファイルやアプリケーションなどもまとめてGoogleアプリから検索可能となります。



The Google app for desktop

https://search.google/google-app/desktop/



Google app for desktop is available globally in English on Windows

https://blog.google/products-and-platforms/products/search/google-apps-windows-english/



現地時間の2026年4月14日、Googleがデスクトップ版Googleアプリ(英語版)の提供を開始しました。これはPCで使えるGoogleアプリで、ショートカットキー(Alt＋Space)を押すと検索ボックスが表示されるので、ここからいつでもどこでもあらゆる物事を検索することが可能です。





Googleアプリから検索できるのは、ウェブ上の情報・PC上に保存されているファイル・インストール済みのアプリ・Googleドライブに保存されているファイルなどさまざまで、ブラウザ版のGoogle検索よりも幅広く情報を検索できます。



また、GoogleアプリにはGoogleレンズも搭載されているので、画面上に表示されている画像やテキストを素早く検索することも可能。





GoogleアプリにはAIモードが搭載されているので、気になることは何でも質問すれば、AIが役立つ回答を出力してくれます。





Googleのエンジニアリング担当ヴァイスプレジデントであるラジャン・パテル氏も、X(旧Twitter)アカウント上で「デスクトップ向けにアップグレードされたGoogleアプリが、英語のWindowsユーザー向けに世界中で利用可能になりました。簡単なキーボードショートカット(Alt＋Space)を使って、すぐに必要なものを探せます。ウェブからの情報だけでなく、あなたのコンピューター内のファイルや、インストール済みのアプリ、Googleドライブのファイルまですべて検索ボックスから探すことができます。検索とレンズにはAIモードが組み込まれているので、心に浮かんだことを何でも尋ねたり、画面に表示されているものを検索したりして、ウェブリンク付きの役立つ回答が得られます」と投稿しています。



The upgraded Google app for desktop is now available for Windows users globally in English. 💻✨



Use a simple keyboard shortcut (Alt + Space) to instantly find what you need—information from the web, your computer files, installed apps, and Google Drive files—all from the Search… pic.twitter.com/t9pKomFglE — Rajan Patel (@rajanpatel) April 14, 2026