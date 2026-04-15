2026年04月15日 14時32分 AI

Geminiに自分のメールや写真アルバムを読み込ませて個人的な質問に対応できるようにする「Personal Intelligence」が日本でも利用可能に



Google製チャットAIのGeminiで提供されている個人最適化機能の「Personal Intelligence」が日本でも利用可能になりました。今後1週間かけて順次展開される予定です。





本日、Gemini のパーソナライズ機能 Personal Intelligence が日本でも順次展開を開始しました✨️



ユーザーの許可に基づき、Gemini と Gmail 、Google フォト、Google 検索、YouTube の履歴と安全に連携が可能となり、一人ひとりに最適化されたサポートができるようになりました。… pic.twitter.com/WOvW70rsGa — Google Japan (@googlejapan) April 14, 2026



Personal Intelligenceは「Gmailでやり取りしたメール」「Googleフォトに保存した画像」「Google検索の検索履歴」「YouTubeの視聴履歴」といった情報をもとに、各ユーザーに沿った応答をする機能です。Personal Intelligenceは2026年1月からアメリカのユーザーを対象に提供されており、2026年4月14日から日本のユーザーも使えるようになりました。



Gmailなどの情報を参照することでGeminiは「ユーザーの好み」や「ユーザーが所持している物品」といった個人的な情報を回答に使用できるようになります。例えば「私が興味を持ちそうなアウトドアアクティビティを提案して」という個人的な質問にも応答できます。





どのアプリの情報を参照可能にするかはユーザーがカスタムすることができます。





Personal Intelligenceは2026年4月14日から1週間かけて日本のユーザーに提供されます。



【設定方法】



Gemini アプリ でのパーソナル インテリジェンスは、今後 1 週間かけて順次展開されます。

利用可能かどうかは、Gemini ホーム画面の通知を確認するか、手動で設定をご確認ください。設定手順は以下の通りです：

Gemini を開き、設定をタップ

「パーソナル インテリジェンス」をタップ… — Google Japan (@googlejapan) April 14, 2026