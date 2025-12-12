2025年12月12日 13時05分 ゲーム

傑作RPG「Clair Obscur: Expedition 33」が2025年ゲーム・オブ・ザ・イヤーに選ばれる、ベストRPGやベストパフォーマンスなど合計9個の賞に輝く快挙



優れたゲームを表彰する「The Game Awards 2025」の授賞式が日本時間の2025年12月12日(金)に開催されました。2025年のゲーム・オブ・ザ・イヤー(GOTY)に選ばれたのは「Clair Obscur: Expedition 33(クレールオブスキュール：エクスペディション33)」です。



The Game Awards

🔴 THE GAME AWARDS 2025: Official 4K60FPS Livestream (Today - 7:30p ET / 4:30p PT / 12:30a GMT) - YouTube





Clair Obscur: Expedition 33はフランスに拠点を置く「Sandfall Interactive」が開発したRPGです。ゲーム・オブ・ザ・イヤーのトロフィーを受け取ったCEO兼クリエイティブディレクターのギヨーム・ブロッシュ氏。この服装はゲーム内に登場する「バゲット」という衣装を模したものです。





Clair Obscur: Expedition 33はターンベースのコマンド選択式バトルにジャスト回避やパリィを組み合わせた戦闘システムを採用しており、「パリィに成功すれば相手の攻撃を無効化しつつ自分のAPを貯められる」というリスクとリターンのかみ合ったシステムによってターン制バトルながら緊張感のある戦闘を楽しむことができます。細部まで作り込まれた美麗なグラフィックや引き込まれるストーリーも魅力的。どんな雰囲気のゲームなのかは、以下の動画を再生すると分かります。



『Clair Obscur: Expedition 33（クレール オブスキュール：エクスペディション33）』ローンチトレーラー - YouTube





ちなみに、Clair Obscur: Expedition 33は日本人にとっては覚えにくいタイトルであったことから「なんとか33」という呼称でも親しまれており、「なんとか33」というフレーズでGoogle検索するとClair Obscur: Expedition 33がしっかりヒットします。





Clair Obscur: Expedition 33はゲーム・オブ・ザ・イヤーのほか、「ベストインデペンデントゲーム」「ベストアートディレクション」「ベストデビューインディーゲーム」「ベストRPG」「ベストナラティブ」「ベストゲームディレクション」も受賞。さらに、また、メインキャラクター「マエル」の声優を務めたジェニファー・イングリッシュ氏がベストパフォーマンスに選出されたほか、音楽担当のロリアン・テスタル氏がベストスコア・アンド・ミュージックを受賞しています。





Clair Obscur: Expedition 33（Sandfall Interactive／Kepler Interactive）はPlayStation 5、Xbox Series X|S、PCでプレイ可能です。PlayStation 5のパッケージ版はAmazon.co.jpで税込6286円で入手可能です。



