2026年01月29日

Google ChromeにGemini 3へアクセス可能なサイドパネル・自動ブラウジング機能・Nano Bananaで直接画像を編集できる機能が搭載へ



GoogleがChromeに、Gemini 3へアクセスできるサイドパネルを導入すると発表しました。この機能により、ユーザーは閲覧中のタブを離れることなく、ブラウザの右側に固定されたアシスタントを利用してマルチタスクを行うことが可能になります。さらに自動ブラウジング機能やNano Bananaで直接ブラウザ上の画像を編集できる機能なども搭載されます。



Chrome gets new Gemini 3 features, including auto browse

https://blog.google/products-and-platforms/products/chrome/gemini-3-auto-browse/



Gemini in Chrome: Help right where you need it - YouTube





Gemini in ChromeはChromeに統合されたGeminiで、これまではチャットウィンドウがポップアップしていましたが、新しくサイドパネルを展開してGeminiにアクセスできるようになります。これによってタブを切り替えることなくそのまま別のタスクを処理できるようになります。





さらにGemini in Chromeの進化によって、Gmail、カレンダー、マップ、Googleショッピング、Googleフライトといった主要なGoogleアプリと深く統合され、アプリをまたいだ複雑なワークフローが可能になるとのこと。たとえば、「会議のための出張計画を立てる際、Geminiが過去のメールからイベントの詳細を掘り起こし、Googleフライトの情報を参照して推奨プランを提示した上で、同僚に到着時刻を知らせるメールの草案を作成する」といった一連の動作をサポート可能。加えて、過去の会話の文脈を記憶して各ユーザーの好みに合わせた提案や支援を行う「パーソナルインテリジェンス機能」が2026年前半に導入される予定です。





従来の自動入力機能を進化させた強力なエージェント体験を提供する「自動ブラウジング(auto browse)」も追加されます。自動ブラウジングは単なる検索にとどまらず、ユーザーに代わって複数のステップを伴うタスクを自律的に実行するもので、ホテルや航空券の費用調査、予約のスケジュール調整、複雑なオンラインフォームへの入力、サブスクリプションの管理、さらには運転免許の更新手続きの迅速化などを支援します。





さらに「クリエイティブな作業を支援する機能」として、画像生成AIのNano Banana(Gemini 2.5 Flash Image)がChromeに直接統合されました。これにより、ユーザーは画像をダウンロードして再アップロードする手間を省き、サイドパネルへの指示だけでウェブ上の画像を直接編集したり、調査データをインフォグラフィックに変換したりすることができます。





さらに、写真の中にある特定のアイテムを識別して類似の商品をウェブ上で検索し、予算を守りながらカートに追加する作業まで行うことも可能。割引コードの自動適用にも対応しており、視覚的なインスピレーションから購入までのプロセスをシームレスにつなぐとGoogleはアピールしました。





セキュリティ面については、高度な自動化を実現する一方で、安全性とユーザーによる制御を重視した設計がなされているとGoogleは述べています。自動ブラウジングは商品の購入やSNSへの投稿といった機密性の高いアクションを実行する際、必ず一時停止してユーザーに明示的な確認を求めるとのこと。また、ログインが必要なタスクにおいても、ユーザーの許可があればブラウザのパスワードマネージャーを利用して安全にログインを代行することが可能です。



さらに、GoogleはShopify、Etsy、Wayfair、Targetといった業界のリーダーと共同でUniversal Commerce Protocol(UCP)という新しいオープン標準を開発しており、ChromeもUCPをサポートするとのこと。この標準規格は、AIエージェントがChromeブラウザ上でユーザーに代わり、様々なアクションをシームレスに実行できるようにすることを目的に設計されており、AIエージェントは異なるオンラインショップやプラットフォーム間であっても、ユーザーの意図を汲み取って一貫した操作を行えるようになるそうです。



記事作成時点でこれらの新機能は、Windows、MacOS、Chromebook Plusを利用するアメリカ国内のユーザーを対象に提供されています。Googleは「私たちはエージェント ウェブの可能性を探り始めたばかりですが、これらの新機能がChromeでどのようにインスピレーションを維持し、より多くの成果を上げるのに役立つかを見るのが待ちきれません」と述べています。

