2026年04月17日 16時05分 AI

Android公式がAI開発向けスキルを公開、AIエージェントを使用してAndroidアプリを3倍速く構築可能に



AIを使用したAndroidアプリ開発を劇的にスピードアップするためのAI用スキルおよび開発ツールをGoogleが公開しました。



Android Developers Blog: Android CLI: Build Android apps 3x faster using any agent

https://android-developers.googleblog.com/2026/04/build-android-apps-3x-faster-using-any-agent.html



Build Android apps using any AI agent with Android CLI and skills - YouTube





従来のドキュメントは説明的で、抽象的な記述が多く使用されています。学習には最適なものの、AIがスムーズに作業するにはもっと実践的で具体的な手順が必要です。





そこでGoogleはAndroidのアプリ開発に必要なドキュメントを「Agent Skills」形式にまとめ、スキルとして公開しました。スキルにはAIが特定のタスクを実行する手順の指示が記述されており、AIはプロンプトを読んで必要に応じてスキルの内容を参照することが可能です。



スキルの内容はこんな感じ。名前や説明、ライセンスに加えてキーワードが設定されており、その下に具体的な手順が続きます。





自動でAIが必要な情報をスキルから取得するため、ドキュメントを手動でプロンプトに入力する手間を省略できます。今後さらに新たなAndroid公式スキルの追加が予定されているほか、自作スキルや、開発者コミュニティで作成されたサードパーティ製スキルと同時に使用できるとのこと。



Googleは同時に「Android CLI」をプレビュー版で公開しました。Android CLIはターミナルで使用できるコマンドラインインターフェースで、環境設定、プロジェクト作成、デバイス管理などの操作が可能。例えば「create」コマンドを使えばAndroidアプリプロジェクトを数秒で作成できます。



Android CLIを使用する事で、AIがAndroid開発において必要な「仮想デバイスの作成」「アプリの実行」「UIの操作」などをスムーズに行えるようになります。Android CLIと新たなスキルを活用することで、Google社内の実験ではプロジェクトと環境のセットアップにおいてAIのトークン使用量を70％削減できたほか、標準ツールのみの場合と比較してタスクにかかる時間が3分の1になったとのこと。





さらに、GoogleはAIエージェントに最新の情報を伝えるための「Androidナレッジベース」についても公開しました。AIのトレーニングに使用されていたデータはいつか時代遅れになりますが、常にアップデートされ続けるAndroidナレッジベースを活用することで、AIエージェントが最新の情報を元に作業を行えるようになります。



Android CLIを使用してAIエージェントにプロトタイプを作成させた後、人間が高度なデバッグや調整を行う場合にはAndroid Studioにスムーズに移行できるようになっているとのこと。Android StudioにもAIを活用した新規のプロジェクトフローが導入されており、引き続きAIの支援を受けられると述べられています。

