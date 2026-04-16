2026年04月16日 19時30分 AI

GoogleのAI広告システム「AI Max」が正式版に移行、動的検索広告や自動作成アセットからの自動アップグレードが決定



Googleが、2025年5月から提供しているAI駆動の広告システム「AI Max for Search campaigns」のベータ版提供を終え、2026年9月から「動的検索広告(DSA)」「自動作成アセット(ACA)」「ブロードマッチキーワードキャンペーン設定」をAI Maxに自動的にアップグレードすることを明らかにしました。



Google’s Dynamic Search Ads are upgrading to AI Max

https://blog.google/products/ads-commerce/dsa-upgrade-to-ai-max-2026/





「AI Max」は、AIを用いて広告のパフォーマンスを最大化できる仕組みです。



GoogleがAIを使った広告システム「AI Max for Search campaigns」を発表、顧客獲得単価を上げることなくコンバージョンが平均14%もアップ - GIGAZINE





2025年5月の発表以降、ベータ版として提供が行われてきましたが、すでに数十万のグローバル広告主がAI Maxを用いて検索キャンペーンを拡大していることから、2026年9月からは「動的検索広告(DSA)」「自動作成アセット(ACA)」「ブロードマッチキーワードキャンペーン設定」を使用しているキャンペーンが自動的にAI Maxにアップグレードされることになりました。



これまで広告主はDSAを総合ツールとして利用し、自社コンテンツに基づく関連性の高い見出しやランディングページの生成を行ってきました。AI Maxは、DSAと同じような利点を持ちつつ、検索広告の新時代に向けてキャンペーンを準備するための、よりスマートなAI搭載ソリューションを提供するものです。





広告やウェブサイトのコンテンツといった広告主からの情報と、リアルタイムの検索意図など豊富な情報を組み合わせることで、これまでは見逃されていた検索クエリをより多く発見できるようになり、広告の関連性が維持されます。さらにブランド設定、地域設定、テキストガイドラインなど、AIをより細かく制御する高度な設定も提供されます。



移行スケジュールは以下のような感じで、ただちに移行したいという人は2026年4月から移行可能です。





DSAユーザー向けには、スムーズな移行をサポートするためのアップグレードツールが1週間以内に提供される予定。ACAやキャンペーン設定を利用している人は「Upgrade campaign」というリンクが表示されているので、クリックするとアップグレードが可能です。





2026年9月になると自動移行がスタートし、Google Ads・Google Ads Editor・Google Ads APIを通じたDSAでの新規キャンペーン作成ができなくなります。移行開始前に、対象ユーザーのアカウントには通知が送られます。



Google Adsのプロダクトマネージメントディレクターを務めるブランドン・エルヴィン氏は「AI Maxへの移行は、手動運用から、拡張性のあるAIを活用した成長への戦略的転換を意味します。これまで以上に多くのビジネスチャンスを捉え、より的確に事業を拡大できるようになります。この変革の過程で。我々は皆さまを全面的にサポートします」と述べています。

