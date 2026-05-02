2026年05月02日 10時00分 ウェブアプリ

Xが広告プラットフォームを再構築、会社史上最大規模のシステム刷新で最新AIモデルを導入



Xの前身・Twitter創業から20周年となる2026年に、Xが「創業以来、最も野心的な広告プラットフォームの再構築」を表明しました。



XユーザーのBusinessさん: 「X launches the most ambitious advertising platform rebuild in its 20-year history」 / X

https://x.com/XBusiness/status/2049843732141256979





X announces a rebuilt ad platform powered by AI | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/04/30/x-announces-a-rebuilt-ad-platform-powered-by-ai/



X introduces rebuilt AI-powered ad platform | Social Media Today

https://www.socialmediatoday.com/news/x-introduces-rebuilt-ai-powered-ad-platform/819029/



Xによると、ゼロから再構築された広告マネージャーは、広告主がより優れたキャンペーンを迅速に立ち上げ、より高いROI(投資利益率)を実現できるように構築されているとのこと。





柱となっているのは以下の3点です。



・シンプルさ

直感的なAI駆動プラットフォームにより、キャンペーン作成が簡単かつ正確に行えます。



・比類ないほどの管理性のよさ

広告主に完全な操作性とスピードを提供します。



・優れたAIを使用したパフォーマンス

より優れた成果、迅速な最適化、正確なターゲティング、AIを活用した関連性を実現します。



今回のアップグレードによってX広告には最先端AIを活用した最新の検索とランキングシステムが導入され、ユーザーの行動を深く理解してX上でリアルタイムに起きている状況に合わせ、より正確で関連性の高いダイナミックな広告配信が可能になります。



また、AI主導のコンテクスト型・セマンティック型広告への移行により、関連性、エンゲージメント、ROIの向上が見込まれるとのこと。



今後数カ月で、広告主に対して洗練されたモダンデザインが提供されるほか、さらなる改善や新機能、より高度な機能も提供予定となっています。



xAIのグローバル広告部門責任者であるモニーク・ピンタレッリ氏は「これほど短期間に広告プラットフォームを完全に再構築するという構想と技術的決断力を持つ企業は、ほとんどないでしょう。これこそ、XとxAIの真骨頂です。大胆かつ迅速に、広告主のために本質的に優れたものを構築することに注力しています。新しい広告スタックは、現在進行中のイノベーションをより素早くシームレスに統合できるよう設計されています。広告主の方々は、継続的な改善がスムーズに提供され、新機能が定期的にリリースされることを期待してください。この次世代プラットフォームを展開するにあたり、パートナーと緊密に連携できることを楽しみにしています」とコメントしました。



Xのオーナーであるイーロン・マスク氏は「X広告の大幅な更新があります。5月5日リリースです」と短く報告しました。



Launching on May 5 — Elon Musk (@elonmusk) April 30, 2026



