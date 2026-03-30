BlueskyなどATプロトコル向けのカスタムフィードを対話形式でかんたんに作れる「Attie」
Blueskyが分散型SNSプロトコルのATプロトコルで動くエージェント型ソーシャルアプリおよびカスタムフィードビルダー『Attie』を発表しました。
Attie
https://attie.ai/
公式Blueskyアカウントによると、Attieは「ATプロトコルで初のエージェント型ソーシャルアプリ」であり、ATプロトコル上での開発をより身近にするためのまったく新しい試みだとのこと。
1/ Today, we’re excited to introduce Attie, currently as an invite-only closed beta. Attie is the first agentic social app on atproto. It’s something completely new—an experiment in making building on the protocol more accessible.— Attie (@attie.ai) 2026年3月29日 7:48
ATプロトコルはオープンネットワークとして構築されているため、誰でも自分の望むソーシャル体験を生み出すことができますが、フィードのカスタマイズにはエンジニアリングのスキルが必要です。そこでBlueskyチームが開発したのが、チャット形式でやりとりするだけで個人向けのカスタムフィードを作れる「Attie」です。
2/ The Atmosphere was built as an open network, so anybody could create the social experience they desired. But it’s always required engineering skills to customize your feed.— Attie (@attie.ai) 2026年3月29日 7:49
3/ Attie was designed by the Bluesky team to pull down that barrier, and make feed-building as easy as chatting. You describe what you want, and it makes a customized feed for you.— Attie (@attie.ai) 2026年3月29日 7:49
2026年3月でBlueskyのCEOを退任し最高イノベーション責任者(CIO)になったジェイ・グレイバー氏は「自分が望むソーシャル体験を実現してもらえるとしたらどうなるのか、その答えを探るためにCIOとしてまず『探索』チームを立ち上げました。そして最初に開発したのが、ATプロトコルにちなんで名付けられたエージェント型ソーシャルアプリ・カスタムフィードビルダーの『Attie』です」と述べています。
Attieの開発はBlueskyチームが手がけていますが、ATプロトコルはオープンシステムなので、Bluesky以外の対応サービスでも利用が可能できるはず。
Attieは2026年3月30日からベータ版の提供がスタートしていますが、まずは招待制となっていて、招待コードがない場合はウェイトリストに登録する形となっています。
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in ウェブアプリ, Posted by logc_nt
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