2026年03月23日 08時00分 ゲーム

ゲームのキレイな文字表示に役立っている技術「Slug」がパブリックドメイン化される＆リファレンスコードも無料公開される



「Slug」はEric Lengyel氏によって開発されたフォントおよびベクター画像のレンダリング技術で、3D空間内にテキストなどを低負荷で描画することができます。そんなSlugがパブリックドメイン化され、誰でも利用可能になりました。



Slug Font Rendering Library

https://sluglibrary.com/



A Decade of Slug - Eric Lengyel

https://terathon.com/blog/decade-slug.html





New blog post: A Decade of Slug

This talks about the evolution of the Slug font rendering algorithm, and it includes an exciting announcement: The patent has been dedicated to the public domain.https://t.co/HjPCAfXIWz pic.twitter.com/BGj8YhjuNV — Eric Lengyel (@EricLengyel) March 17, 2026



3D空間内にテキストを表示するには「テキストを画像として表示する」という手法と「フレームごとにフォントのデータをもとにテキストの表示を再計算する」という手法があります。テキストを画像として表示する場合は距離や角度によって表示が汚くなってしまうという問題があり、フレームごとに再計算する場合もCPUやGPUの演算処理が増えるという問題があります。



Slugは2016年に開発が始まった技術で、2016年当時のゲーム機でもフォントを高速かつ高品質に描画できるように設計されています。また、同様にベクター画像の高速かつ高品質な描画も可能です。





Slugは2017年に製品化され、ゲームだけでなくCADアプリや医療機器やプラネタリウムなど幅広い分野で活用されています。Slugのライセンスを購入した企業の中にはAdobeやUBIsoft、2K Gmaes、Activision、Blizzard、id Software、Zenimaxといった大手企業が名を連ねています。





Lengyel氏は2019年にSlugの特許を取得していましたが、2026年3月17日にSlugをパブリックドメイン化することを発表しました。Lengyel氏は「Slugの特許はすでに目的を十分に果たしており、これ以上権利を保持しても誰の利益にもならないと確信しています」と述べています。



また、Lengyel氏はSlugのリファレンスコードを以下のリンク先で公開しています。



GitHub - EricLengyel/Slug: Reference code for the Slug Algorithm. · GitHub

https://github.com/EricLengyel/Slug

