2025年11月21日 14時00分 ゲーム

Microsoftが80年代の名作テキストアドベンチャー「Zork」をMITライセンスの下でオープンソース化



Microsoftのオープンソース・プログラム・オフィス(OSPO)は、XboxおよびActivisionと協力し、歴史的なテキストアドベンチャーゲームである「Zork I」「Zork II」「Zork III」をMITライセンスの下でオープンソース化したと発表しました。この取り組みは、Internet Archiveのデジタルアーキビストであるジェイソン・スコット氏との協力によって実現したもので、歴史的に重要なコードを学生や開発者が研究や学習に利用できるようにすることを目的としています。



Preserving code that shaped generations: Zork I, II, and III go Open Source

https://opensource.microsoft.com/blog/2025/11/20/preserving-code-that-shaped-generations-zork-i-ii-and-iii-go-open-source



Zorkは、1970年代後半から80年代にかけて人気を博した、テキストアドベンチャーゲームです。最大の特徴は、グラフィックやBGMなどが一切存在せず、画面に表示されるテキストとプレイヤー自身の想像力のみで進行する点です。プレイヤーは文字を通じて構築された鮮やかな世界の中で、冒険や危険に挑み、広大な地下帝国を探索します。開発元のInfocomはマサチューセッツ工科大学の学生で、Zorkの開発に携わったプログラマーが立ち上げた企業です。





Apple II版Zorkの画面がこんな感じ。プレイヤーは「north」「open trunk」「put the lamp and sword in the case」というようにシンプルな英単語やフレーズをコマンドとして入力し、それに応じてゲームが進んでいきます。プログラムの応答は会話調で皮肉屋めいており、テーブルトークRPGをプレイしている雰囲気に近いものがあります。



Zork: The Undiscovered Underground walkthrough (Apple II - Activision) - YouTube





オリジナルの「Zork」は1977年にマサチューセッツ工科大学のメインフレーム・PDP-10上で開発されました。しかし、このオリジナル版を商用リリースするにあたって、Apple IIやIBM PCといった当時の家庭用コンピューターで扱うには容量が大きすぎたため、「Zork I」「Zork II」「Zork III」という3部作に分割されました。





この時、Infocomは「Z-Machine」と呼ばれる独自の仮想マシンエンジンを開発しました。このZ-Machineのおかげで、Apple IIやIBM PCといった異なるプラットフォームでもプログラムを作り直すことなく同じストーリーファイルを動作させることが可能になりました。これにより、Zorkは真の意味でクロスプラットフォームを実現した最初期のゲームの一つとなり、史上最も売れたシリーズの一つとして記録されています。



公開されたリポジトリには各ゲームのソースコードやドキュメントが含まれていますが、商用パッケージやマーケティング資料、商標権などは含まれておらず、これらは引き続きそれぞれの所有者が保持します。



GitHub - historicalsource/zork1: Zork I (Microcomputer Version) by Infocom

https://github.com/historicalsource/zork1



GitHub - historicalsource/zork2: Zork II (Microcomputer Version) (Infocom)

https://github.com/historicalsource/zork2



GitHub - historicalsource/zork3: Zork III (Infocom)

https://github.com/historicalsource/zork3



Microsoftは、公開されたソースコードと「ZILF」などのツールを使って、自分のPC上で「Zork」をプレイ可能にする方法を紹介しています。また、よりレトロな雰囲気を味わいたい場合は、Pythonで書かれた「Fic」のようなツールを使い、ターミナル画面にブラウン管モニター風のフィルターをかけてプレイするという楽しみ方も紹介されています。





なお、「Zork」の権利をMicrosoftが所有しているのは、1986年にActivisionがInfocomを買収しており、その後2023年にMicrosoftがActivision Blizzardを買収したためです。

