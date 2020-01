レトロな難関2Dアクションゲーム「VVVVVV」のソースコードがリリース10周年を記念してGitHubで公開へ

GitHub - TerryCavanagh/VVVVVV: The source code to VVVVVV! https://github.com/TerryCavanagh/vvvvvv VVVVVVはTerry Cavanagh氏がAdobe Flashで作ったゲームで、2010年1月11日にWindowsとmacOS向けにリリースされました。VVVVVVは、見た目は非常にシンプルな2Dアクションゲームで、動く敵やトゲの床が設置された迷路のようなステージを進んでいく内容になっています。ただし、プレイヤーはジャンプできず、重力の方向を上下反転させながら敵やトゲを避けて進んでいくというのがこのゲームの特徴。

PCやニンテンドー3DS、Nintendo Switchでリリースされている「 VVVVVV 」は「重力をコントロールしながら異次元をくぐり抜けて大量のトラップや敵を交わしていく」という高難度2Dアクションで、レトロ調なグラフィックとサウンドが特徴のゲームです。そんなVVVVVVのソースコードがリリースから10年を記念して、作者の手によってGitHubで公開されました。 distractionware » VVVVVV’s source code is now public, 10 year anniversary jam happening now! http://distractionware.com/blog/2020/01/vvvvvv-is-now-open-source/

2020年01月15日 06時00分00秒 in ソフトウェア, 動画, ゲーム, Posted by log1i_yk

