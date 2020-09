無料で2Dゲームが作れるシンプルデザインのゲームエディタ「Ct.js」を使ってみた

・関連記事

無料で使えるオープンソースの2D・3Dゲームエンジン「Castle Game Engine」 - GIGAZINE



Linux・Oculus Riftに対応した最新ゲームエンジンの「CryEngine 3.8.1」がリリース - GIGAZINE



次世代ゲームエンジン「Unreal Engine 5」のプレイステーション 5によるリアルタイムデモムービーが初公開、「完全に実写」な3Dグラフィックが必見 - GIGAZINE



3Dゲームエンジンで使われている関数を数学的に説明するとこうなる - GIGAZINE

2020年09月21日 23時45分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ゲーム, Posted by log1m_mn

You can read the machine translated English article here.