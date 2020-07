無料で使えるオープンソースの2D・3Dゲームエンジン「Castle Game Engine」

・関連記事

iPhoneだけで3Dキャラの表情を動かせるゲーム開発者向けiOSアプリ「Live Link Face」が登場 - GIGAZINE



次世代ゲームエンジン「Unreal Engine 5」のプレイステーション 5によるリアルタイムデモムービーが初公開、「完全に実写」な3Dグラフィックが必見 - GIGAZINE



3Dゲームエンジンで使われている関数を数学的に説明するとこうなる - GIGAZINE



3DCGを駆使しUnreal Engine 4やPhotoshopでマンガを描く浅野いにおさんの作画の様子に迫るムービーが公開 - GIGAZINE



NVIDIAが物理演算エンジン「PhysX」をオープンソース化すると発表 - GIGAZINE

2020年07月13日 07時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, 動画, ゲーム, Posted by log1m_mn

You can read the machine translated English article here.