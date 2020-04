VR空間にLinuxのデスクトップを表示して作業可能なオープンソースソフトウェア「Simula」

・関連記事

現実世界をリアルタイムで反映するVR空間を作成することで動き的な制限から解放される「DreamWalker」が登場 - GIGAZINE



座ったままVR空間を「歩く」ことができるサンダル型デバイス「Cybershoes」は自宅で簡単にVRへの没入感を高めることが可能 - GIGAZINE



ゲーミングPC不要&爆速セットアップで使える独立型VRデバイス「Oculus Quest」はVR初心者にこそオススメ - GIGAZINE



まるで巨大なサングラスのようなVRヘッドセット「Vive Proton」や「Vive Cosmos」新モデル3種をHTCが発表 - GIGAZINE



VRは死んでしまったのか? - GIGAZINE



2020年04月13日 08時00分00秒 in ソフトウェア, 動画, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.