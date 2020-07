レトロで深みのあるRPGと斬新なVRアイデアを融合させ部屋の中で冒険と戦略を楽しめるVRゲーム「Walking Dream」が計画中

バーチャルリアリティ(VR)で楽しめる戦略的な深みのあるロールプレイングゲーム(RPG)「Walking Dream」についての計画を、ゲームデベロッパーでイラストレーターのConrad Barski氏が公開しています。レトロなポリゴン調の世界観でありつつ、実際の動きがVR世界に反映されるウォーキングシステムや、豊富な武器製作システムによる真新しい戦闘エンジンなど、これまでにない斬新な冒険ができるとのことです。





Big Announcement: I've been working hard on a VR RPG game. Hoping it will be pretty epic in scale and fun!https://t.co/Z4RDDxT6rd



(Most of the core engine developed in Clojure, naturally) pic.twitter.com/t1rerVbbwW