Windows Vistaのテスト版スクリーンショットが発掘される

・関連記事

Windows Vistaの新しいスタンダードテーマ発表 - GIGAZINE



本当のWindowsVistaを取り戻す「Longhorn Reloaded」プロジェクト始動 - GIGAZINE



Windows Vistaは2003年の時点ではこうなる予定だったというムービー - GIGAZINE



Windows 11で削除されたり廃止されたりするアプリや機能まとめ - GIGAZINE



Windows 11では「Edgeの強制を回避する裏技」がつぶされていることが判明 - GIGAZINE



2021年12月08日 20時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.