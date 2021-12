2021年12月08日 21時00分 マンガ

吸血鬼の妖しさとにんにくのうまみが融合した「ご主人様にんにく臭いです!」のロゴができるまで



吸血鬼×メイド×にんにくグルメという異色の作品「ご主人様にんにく臭いです!」のタイトルロゴは、吸血鬼とにんにくというコンセプトな一方でタイトルに吸血鬼要素が無いため、ロゴを見たら吸血鬼の話だと分かるようにしたいというのがポイントとしてありました。そんなロゴが案出しから完成までどんな感じで仕上がっていったのかというメイキングを、デザイナーの解説とともにお送りします。



「ご主人様にんにく臭いです!」のタイトルロゴは、ロゴデザインや装丁デザインを手掛けるLittle by Littleさんにお願いしました。メイキングと合わせてLittle by Littleのaoyaさんに解説コメントもいただいています。



まず、作品資料と要望を送って、ラフ案を3種作成してもらいました。A案では比較的落ち着いた色合いと、「主」の漢字に吸血鬼の翼、「ニンニク」にキバ、「臭」の漢字ににんにくのアイコン、と装飾が工夫されています。





B案では真っ赤な色で吸血鬼っぽさを表現するとともに、両脇に翼が配置されてより吸血鬼っぽさが目立った印象。





C案ではA案に近い装飾に、カラーリングが細かく調整されています。また、2行になって全体の文字配置が独特な感じになりました。





マンガ作者からの要望もあり、B案のデザインをベースに採用しつつ、カラーを全体にまとまった形に調整。また「にんにく」はひらがなでポップにしたほか、ロゴの配置しやすさを考えて2行バージョンと3行バージョンの制作をお願いしました。aoya「吸血鬼モチーフをデザインに取り入れることを意識して作成しました。最初は赤系統のデザインを作成していましたが、ご希望いただいた黄色系統の色合いに」





aoya「作業開始です! 3行に分かれている方から作成しはじめました。ざっくりな仮配置をします」





aoya「文字の位置と太さ、バランスを調整しました。このあと小物も配置するので、まだまだ仮配置です」





aoya「小物を配置しました。『臭いです!』部分のバランス調整に少し苦労しました」





aoya「色を置いていきます。『ご主人様』部分以外はとりあえずOKです」





aoya「『ご主人様』部分の波模様を入れました。均一な波模様を入れてしまうと視認性が低かったため、文字に合わせて入れています」





aoya「3行のものを改変して、2行のものを作成します」





aoya「それぞれ黒縁と白縁を作成し、影をつけて完成です!」





最終的な完成ロゴはこんな感じ。「ご主人様」が翼の生えた吸血鬼である感じが伝わり、「にんにく」も目立つロゴになりました。また、完成段階で英字部分も決定したため、正しい形に変更してもらっています。





2行バージョン。「にんにく臭いです!」という文章が見やすくなっています。





「ご主人様にんにく臭いです!」は以下から読むことができます。



