あの仮装大賞で20点満点を取った喜びをブラウザ上で体験できる「欽ちゃんの仮装大賞パネル 再現アプリ」

・関連記事

誰でも簡単に東京五輪のピクトグラムさんになれるという「Pictogram Challenge」レビュー - GIGAZINE



映画やアニメの聖地「尾道」で仮装大会が行われたので見てきました - GIGAZINE



スター・ウォーズの熱狂的ファンがドラマ「マンダロリアン」を好き過ぎて実物大の宇宙船を製作して話題に - GIGAZINE



バッタリ出会えば腰を抜かしてしまいそうなちょっとホラーなコスプレ少女 - GIGAZINE



過去100年でハロウィンのコスプレ・仮装・衣装がどう変化してきたかがわかる「100 Years of Halloween Costumes in 3 Minutes」 - GIGAZINE

2021年12月08日 19時00分00秒 in レビュー, ウェブアプリ, 動画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.