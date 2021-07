iOS版のGoogleアプリでピンボールがプレイできる隠し機能が発見される

iOS版のGoogleアプリで、ピンボールがプレイできる隠し機能(イースターエッグ)があることが判明しました。日本語版のGoogleアプリでもプレイできたので、実際にどんなゲームになっているのか遊んで確かめてみました。 Google’s iOS app has a secret pinball Easter egg now - The Verge https://www.theverge.com/2021/7/1/22558872/google-ios-app-secret-pinball-easter-egg-game 実際に、日本語のiOS版Googleアプリでピンボールをプレイする様子は、以下のムービーを見るとわかります。 iOS版のGoogleアプリに隠された「ピンボール」をプレイしてみた - YouTube iOS版のGoogleアプリでピンボールをプレイする方法は簡単。まず、タブを全て閉じた状態で右下の「タブ」をタップします。

2021年07月02日 11時35分00秒 in レビュー, ネットサービス, 動画, ゲーム, Posted by log1h_ik

