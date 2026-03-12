2026年03月12日 12時00分 サイエンス

イヤホンを定期的に掃除した方がいい理由とは？



多くの人は日常的にイヤホンやヘッドホンを装着し、1日に何時間も音楽やポッドキャストを聴いています。ところが、特に耳の穴(外耳道)に先端を差し込むインナーイヤー型やカナル型のイヤホンを使っていると、予期せぬ健康問題が生じる可能性があるとのこと。オーストラリアのカーティン大学健康科学部の研究員を務めるリナ・ウォン博士が、「イヤホンを使う人が耳を清潔かつ安全に保つためのアドバイス」をまとめました。



Here’s why you might want to clean your headphones

◆耳の構造はどうなっているのか？

人間の耳(外耳)は、弾力のある軟骨で形成された音を集める部位である耳介(耳殻)と、音波が入っていく外耳道から構成されています。



一般的なオーバーイヤー型のヘッドホンは外耳全体をイヤーパッドが覆うように設計されています。一方でインナーイヤー型のイヤホンやカナル型のイヤホンは、外耳道の入り口に先端がフィットするように設計されています。耳栓や補聴器などもこれらのイヤホンと同様に、外耳道の入り口にフィットする形状のことがほとんどです。



外耳道の奥深くでは耳あかと皮脂が分泌されており、これらが皮膚を健康に保つとともに潤いを与え、感染症のリスクを軽減するのに役立っています。また、外耳道内の微細な毛は体温調節や異物の侵入を防いでおり、微細な毛と耳あかによって侵入した粒子や剥がれた皮膚、細菌などが外耳道から排出されているとのこと。以下の図で、緑色で示された部分が外耳道です。



by Lars Chittka; Axel Brockmann



◆イヤホンが耳の細菌に与える影響とは？

健康な外耳道には細菌や真菌、ウイルスといったさまざまな種類の無害な微生物が存在しています。これらの微生物は場所や栄養分を巡って競争しており、この多様性によって潜在的な病原体が定着しにくい環境が作られているとのこと。しかし、イヤホンや補聴器などを着用すると「良い微生物」と「悪い微生物」のバランスが崩れる可能性があると、ウォン氏は指摘しています。



2024年の研究では、長く補聴器を使用している50人と補聴器を使用していない80人を対象に、外耳道内の細菌を比較しました。その結果、補聴器を使用しており外耳道が長時間ふさがれていた人は、そうでない人と比べて外耳道の細菌の種類が少ないことが確認されました。また、2025年に発表された別の研究では、ヘッドホンやイヤホンの使用は特に複数人でデバイスを共有した場合に、耳の感染症リスクを高めることが示されました。



ウォン氏は、「これはヘッドホン、特に耳に入れるタイプのイヤホンを使用すると、外耳道が高温多湿になるためだと考えられます。特にイヤホンを装着したまま運動したり汗をかいたりすると、湿気がこもりやすくなります。そして湿度が高くなると、耳の感染症やうみなどの分泌物が出るリスクが高まります。また補聴器やイヤホンなどのインイヤーデバイスを長時間装着すると、耳あかによる自然な自浄作用が阻害されることもあります」と述べました。





◆耳の健康を保つためにはどうすればいいのか？

イヤホンが耳の健康に悪影響を及ぼす可能性があるとはいえ、今さらイヤホンのない生活に戻ること難しいという人が大半です。そこでウォン氏は、耳の健康を保つためにできることをアドバイスしています。



・定期的に耳を休める



