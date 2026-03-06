GoogleがAI性能比較サービス「Android Bench」を公開、AIの「Android開発への役立ち度」をランク付けし初回はGeminiがトップ
Googleが各種AIの性能をランク付けする「Android Bench」を公開しました。初回のランキングではOpenAIやAnthropicのモデルを抑えてGemini 3.1 Pro Previewがトップの座を獲得しています。
Android Bench | Android Developers
https://developer.android.com/bench
Android Developers Blog: Elevating AI-assisted Android development and improving LLMs with Android Bench
https://android-developers.googleblog.com/2026/03/elevating-ai-assisted-androi.html
Android Benchは各種AIの「Android開発における実世界の問題を解決する能力」を測定してランク付けするサービスです。ベンチマークテストには「オープンソースのAndroidアプリで実際に報告されたIssueと、そのIssueを解決するために提出されたPull Request」が活用されており、AIに実世界でのIssueを提示して問題解決に成功するか否かを確かめます。テストに用いるPull Requestは「GitHubで500以上のスターを獲得したプロジェクト」から選ばれており、2023年以降にマージされたPull Requestを人間の手で選別しています。
記事作成時点では2026年3月4日に実施されたテストの結果が登録されており、1位はGemini 3.1 Pro Preview。2位はClaude Opus 4.6、3位はGPT-5.2-Codexです。Gemini 3.1 Pro Previewは72.4％のIssueを正しく解決することに成功しています。
Android Benchのリーダーボードは随時更新される予定です。また、テストツールが以下のGitHubリポジトリで公開されています。
GitHub - android-bench/android-bench: Android Bench is a framework for benchmarking Large Language Models (LLMs) on Android development tasks. It evaluates an AI model's ability to understand mobile codebases, generate accurate patches, and solve Android-specific engineering problems. · GitHub
https://github.com/android-bench/android-bench
・関連記事
Googleの年次開発者向け会議「Google I/O 2026」の日程が明らかに - GIGAZINE
Googleが「Gemini 3.1 Flash Lite」を発表、高速で安価なコスパ重視AIモデル - GIGAZINE
OpenAIが「GPT-5.4」をリリース、人間より上手にPCを操作できる「エージェント性能に優れた最も有能で効率的なフロンティアモデル」 - GIGAZINE
FLUXのBlack Forest Labsが高効率＆高精度で画像・動画・音声を生成するマルチモーダルAIの学習手法「Self-Flow」を発表 - GIGAZINE
Google Geminiをスマホ用のAIエージェントにしてタスク自動化が可能に、まずはPixel 10シリーズとGalaxy S26シリーズで - GIGAZINE
Googleは2025年だけで175万件以上の不正アプリをリリース前にブロックしていた - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in AI, Posted by log1o_hf
You can read the machine translated English article Google launches 'Android Bench,' an AI p….